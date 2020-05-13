Язык

Українська

Русский

Coinspot 13.05.2020

BTC/USD

9211.23

ETH/USD

197.09

LTC/USD

43.08

НБУ 13.05.2020

USD/UAH

26.90

EUR/UAH

29.20

RUB/UAH

0.36

Язык

UA RU

Рубрики

МЕНЮ

Спецпроекты
Comm:ratings
Министр соцсетей
Записки эмигранта
Курс гривни
Comm:franchise
Comm:franchise
Главная Новости Общество события Зоопарк Канады вернет Китаю гигантских панд: нечем кормить
НОВОСТИ Все новости

Зоопарк Канады вернет Китаю гигантских панд: нечем кормить

В зоопарке ищут нового поставщика бамбука

сегодня, 22:15
Автор:

• Сергей Медведев

Зоопарк Канады вернет Китаю гигантских панд: нечем кормить

Зоопарк города Калгари (Канада) намерен отправить на родину пару панд. Такое решение могут принять из-за недостатка пищи: в связи с отменой авиасообщения и пандемией, запасы бамбука, которым они питаются, практически на исходе.

 В канадском зоопарке обитают две панды -  Эр Шун и Да Мао. Парочка должна была находится в Калгари до 2023 года согласно программе международного обмена. Но в связи с COVID-19 и введенными ограничениями канадцы опасаются, что животных будет нечем кормить.

Отметим, что суточный рацион панды — около 40 кг бамбука. До распространения эпидемии растение доставляли из Китая. Такие поставки стали невозможными из-за отмены авиарейсов.  Сотрудники зоопарка искали других поставщиков, однако попытки оказались безуспешными.

Как сообщал портал "Комментарии", в бельгийском зоопарке "Пайри Дайза" (Pairi Daiza) большая панда родила сразу двух детенышей. Зоопарк сообщил, что на свет появились маленькие панды - самец и самка.  Самец весит 160 г, а самка, родившаяся два часа спустя, весит 150 г. Чтобы мать могла отдохнуть, работники зоопарка решили оставлять с Хао Хао по одному детенышу, в то время как другой будет находиться в инкубаторе на искусственном вскармливании.



Подписывайтесь на наш Telegram-канал, чтобы первыми узнать о самых важных событиях!


Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.
Источник: https://www.calgaryzoo.com/GiantPandas
Теги:

Новости партнеров

Новости

Все новости
????????...