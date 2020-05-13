Зоопарк Канады вернет Китаю гигантских панд: нечем кормить

Зоопарк города Калгари (Канада) намерен отправить на родину пару панд. Такое решение могут принять из-за недостатка пищи: в связи с отменой авиасообщения и пандемией, запасы бамбука, которым они питаются, практически на исходе.

В канадском зоопарке обитают две панды - Эр Шун и Да Мао. Парочка должна была находится в Калгари до 2023 года согласно программе международного обмена. Но в связи с COVID-19 и введенными ограничениями канадцы опасаются, что животных будет нечем кормить.

Отметим, что суточный рацион панды — около 40 кг бамбука. До распространения эпидемии растение доставляли из Китая. Такие поставки стали невозможными из-за отмены авиарейсов. Сотрудники зоопарка искали других поставщиков, однако попытки оказались безуспешными.

Как сообщал портал "Комментарии", в бельгийском зоопарке "Пайри Дайза" (Pairi Daiza) большая панда родила сразу двух детенышей. Зоопарк сообщил, что на свет появились маленькие панды - самец и самка. Самец весит 160 г, а самка, родившаяся два часа спустя, весит 150 г. Чтобы мать могла отдохнуть, работники зоопарка решили оставлять с Хао Хао по одному детенышу, в то время как другой будет находиться в инкубаторе на искусственном вскармливании.





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