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Возобновление полетов: Еврокомиссия разработала правила для пассажиров и авиакомпаний

После выхода из карантина и возобновления полетов пассажиров могут обязать носить маски и брать с собой минимум багажа

сегодня, 08:44
Автор:

• Виолетта Комаровская

Возобновление полетов: Еврокомиссия разработала правила для пассажиров и авиакомпаний

Новые правила для пассажиров и авиаперевозчиков разработала Еврокомиссия. Они начнут действовать после выхода из карантина и возобновления полетов, пишет Reuters. 

Цель нововведений - свести к минимуму контакты между пассажирами и бортпроводниками, а также, на сколько это возможно, уменьшить риски заражения коронавирусом во время полетов. Пока это только рекомендации, но, вероятно, они сильно повлияют на регламент авиаперевозок. 

Отныне все - и пассажиры, и экипаж - должны будут ходить в защитных масках. Снимать их во время полета будет запрещено. 

Еврокомиссия также просит авиакомпании ввести жесткие ограничения по багажу. Его должно быть как можно меньше. Правила регистрации на рейсы тоже могут изменить. Главная цель - не допустить в аэропортах большого скопления людей в одном месте. То же самое касается оформления и выдачи багажа. 

Во время полетов Еврокомиссия предлагает свести к минимуму передвижение пассажиров по салону и их контакты с экипажем. Это касается и общения с бортпроводниками. 

Как именно внедрять все эти правила, авиакомпании будут решать сами. Не исключено, что от некоторых они могут отказаться, поскольку пока указание Еврокомиссии носит лишь рекомендательный характер. 

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Источник: https://www.reuters.com/article/us-health-coronavirus-eu-airlines-idUSKBN22P14I?fbclid=IwAR28GW_Btc1oksVvybyPdB4XBjMyRxfQKwVTSijWOnT5K4zjqnOOJT7KiXk
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