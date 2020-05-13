"Самолеты и поезда запустятся одновременно": Ляшко рассказал о открытии внутреннего туризма

Главный государственный санитарный врач Украины Виктор Ляшко заявил, что открытие внутреннего авиасообщения и общественного транспорта будет происходить одновременно. Об этом он рассказал в интервью Украинскому радио.

"Внутренние рейсы будут восстановлены тогда, когда мы откроем общественный транспорт, сейчас мы рассматриваем этот вопрос комплексно. Когда мы говорим о восстановлении общественного транспорта, мы имеем в виду все перевозки, в том числе и межобластные", - отметил Ляшко в беседе с журналистами.

Также он добавил, что открытие внутреннего авиасообщения и межобластных наземных перевозок будет происходить по правилам адаптивного карантина - если в обеих областях / городах ситуация с распространением коронавируса будет взята под контроль.

"Нельзя будет восстановить, например, сообщение между Хмельницким и Черновцами, если Черновцы не соответствуют критериям, указанным в постановлении Кабмина о благополучной эпидемиологической ситуации", - заключил Ляшко.

Представитель Минздрава добавил, что вопрос открытия международного авиасообщения со странами Европы будет решаться тогда, когда европейские страны откроют свои границы.

Напомним, ранее портал "Комментарии" сообщал, как предположительно будут возвращаться к регулярным пассажирским перевозкам авиакомпании после карантина.

Подписывайтесь на наш Telegram-канал, чтобы первыми узнать о самых важных событиях!