Лето - без масок: в Израиле разработали новое средство индивидуальной защиты

Язык
Українська
Русский
BTC/USD
9396.60
ETH/USD
198.40
LTC/USD
42.79
USD/UAH
26.90
EUR/UAH
29.10
RUB/UAH
0.36
Израильтяне решили приспособить средства индивидуальной защиты от коронавируса к жаре и разработать альтернативу обычным маскам. Об этом в эфире телеканала "Кан-11" рассказали специалисты Минздрава и Министерства обороны.
Чиновники и медики считают, что когда наступит жара, люди перестанут носить маски из-за неудобства, что может усугубить течение пандемии. В связи с этим команда специалистов разрабатывает прозрачные "щитки", закрывающие лицо. В данный момент ученые Института биологических исследований и Научно-исследовательского института морской медицины при ВМФ ЦАХАЛа тестируют новинку на удобство и надежность. Разработчики хотят внести некоторые конструктивные изменения, чтобы повысить эффективность летних “масок”, после чего покажут новинку людям.
Как мы сообщали ранее, Израиль еще в апреле начал смягчать ограничения на передвижение, при этом не объявляя о выходе из продолжающегося карантина, чтобы не спровоцировать новую волну распространение коронавируса. Еще в минувшем месяце в стране разрешили проведение молитвенных собраний до 19 человек одновременно при условии, что они проводятся на открытом воздухе с людьми в масках и на расстоянии не менее двух метров.
Подписывайтесь на наш Telegram-канал, чтобы первыми узнать о самых важных событиях!
Новости партнеров
Новости