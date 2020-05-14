Лето - без масок: в Израиле разработали новое средство индивидуальной защиты

Израильтяне решили приспособить средства индивидуальной защиты от коронавируса к жаре и разработать альтернативу обычным маскам. Об этом в эфире телеканала "Кан-11" рассказали специалисты Минздрава и Министерства обороны.

Чиновники и медики считают, что когда наступит жара, люди перестанут носить маски из-за неудобства, что может усугубить течение пандемии. В связи с этим команда специалистов разрабатывает прозрачные "щитки", закрывающие лицо. В данный момент ученые Института биологических исследований и Научно-исследовательского института морской медицины при ВМФ ЦАХАЛа тестируют новинку на удобство и надежность. Разработчики хотят внести некоторые конструктивные изменения, чтобы повысить эффективность летних “масок”, после чего покажут новинку людям.



Как мы сообщали ранее, Израиль еще в апреле начал смягчать ограничения на передвижение, при этом не объявляя о выходе из продолжающегося карантина, чтобы не спровоцировать новую волну распространение коронавируса. Еще в минувшем месяце в стране разрешили проведение молитвенных собраний до 19 человек одновременно при условии, что они проводятся на открытом воздухе с людьми в масках и на расстоянии не менее двух метров.

Подписывайтесь на наш Telegram-канал, чтобы первыми узнать о самых важных событиях!