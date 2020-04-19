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Израиль запускает процесс выхода из карантина

Правительство Израиля снимет некоторые ограничения с магазинов, школ и религиозных собраний

сегодня, 15:26
Автор:

• Зинченко Павел

Израиль запускает процесс выхода из карантина

В воскресенье Израиль начал смягчать ограничения на передвижение, при этом не объявляя о выходе из продолжающегося карантина, чтобы не спровоцировать новую волну распространение коронавируса.

По словам премьер-министра Биньямина Нетаньяху, голосование в кабинете министров рано утром утвердило ряд мер, в том числе открытие магазинов на улице, школ для детей с особыми образовательными потребностями и возобновление небольших молитвенных собраний.

Большинство мер вступает в силу с воскресенья, в то время как выбранные школы откроют свои двери для учеников во вторник, по данным министерства образования. Разрешается проведение молитвенных собраний до 19 человек одновременно при условии, что они проводятся на открытом воздухе с людьми в масках и на расстоянии не менее двух метров.

Ранее в рамках социальной дистанции религиозные места для всех конфессий ранее были закрыты, и с 12 апреля публичное ношение масок для лица стало обязательным. В своем телевизионном обращении в субботу Нетаньяху обрисовал "ответственный и постепенный" план, позволяющий возвращать некоторых работников в офисы и промышленность. В преддверии Рамадана, который должен начаться в ближайшие дни, премьер-министр призвал мусульман в Израиле "питаться только в семейном кругу". 

Напомним, что в Израиле зарегистрировано более 13 360 подтвержденных случаев заболевания с 171 смертельным исходом. Министерство здравоохранения сообщает, что более 3500 пациентов выздоровели и выписаны из больницы.

Как сообщало издание "Комментарии", Зеленский рассказал, что делает власть в Украине для поддержки бизнеса в условиях карантина.


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Источник: https://www.yahoo.com/news/israel-eases-coronavirus-restrictions-195058937.html
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