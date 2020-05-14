Криклий ответил на просьбу Кличко открыть метро 25 мая

Владислав Криклий выступил против открытия метро в Киеве 25 мая, о чем раньше попросил Кабинет министров мэр Виталий Кличко. Министр инфраструктуры считает, что соблюдать правила санитарной безопасности в подземке будет крайне сложно. Об этом он рассказал в эфире утренней программы на телеканале "1+1".

Метро в Киеве, как и в Харькове и Днепре, не работает практически с самого начала карантина. То есть, уже два месяца подряд. И пока возобновлять его работу рано, говорит министр инфраструктуры. Это может привести к новому всплеску заболеваемости на коронавирус.

"Несколько дней на зад во время заседания киевского штаба сошлись на мнении, что открыть метро с определенными ограничениями будет довольно сложно. Если метрополитен откроется, то будет работать сразу полноценно. Проконтролировать соблюдения масочного режима, провести дезинфекцию и температурный скрининг возможно. Но ограничить людей на перроне или в вагонах будет достаточно сложно", - считает Криклий.

Министерство инфраструктуры собирается соблюдать те этапы выхода из карантина, которые разработали в Кабмине. К концу недели их еще раз согласуют с той информацией, которую предоставят в Минзраве относительно развития эпидемиологической ситуации в Украине.

Ранее, напомним, Виталий Кличко обратился к Правительству с просьбой открыть метро в Киеве уже 25 мая. А незадолго до этого мэр столицы обещал ужесточить карантин, если больных в городе будет становится намного больше.

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