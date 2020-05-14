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В Украине хотят разгрузить тюрьмы на время пандемии и отпустить часть осужденных домой

Из тюрем в рамках амнистии в Украине могут в ближайшее время выйти около 3 тысяч заключенных

сегодня, 12:42
Автор:

• Виолетта Комаровская

В Украине хотят разгрузить тюрьмы на время пандемии и отпустить часть осужденных домой

В Министерстве юстиции решили на время пандемии разгрузить тюрьмы в Украине. Чтобы избежать большого скопления осужденных за решеткой, часть из них отпустят домой в рамках амнистии. Об том рассказал министр юстиции Денис Малюська журналистам hromadske. 

Первыми под амнистию попадут те, чьи преступления не связаны с насильственными действиями.

"Это осужденные, которых дома ждут пожилые родственники, а также бывшие АТОшники, которые уже отбыли в тюрьме более трети своего срока", - рассказал Малюська. 

Таким образом на свободе уже в ближайшее время могут оказаться около 3 тысяч заключенных. 

Для того, чтобы осужденных отпустили домой, инициативу Министерства юстиции должен поддержать парламент. Туда направили два соответствующих законопроекта: о точечном освобождении и амнистии. Точечное освобождение позволит судам давать отсрочку наказания.

"И сейчас есть несколько оснований, чтобы суд огласил приговор, например 3 года лишения свободы, однако при этом дал отсрочку. Но мы хотим, чтобы в условиях пандемии коронавируса такие отсрочки давали чаще", - говорит министр. 

Также Денис Малюська объяснил, зачем нужно разгружать колонии. Прежде всего, это необходимо, чтобы освободить часть камер, куда бы могли в случае необходимости изолировать заключенных, больных коронавирусом. 

Ранее, напомним, "Комментарии" рассказали о том, что в украинских СИЗО появится платные ВИП-камеры. Такие, например, обустроили в Киевском СИЗО. 


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Источник: https://hromadske.ua/posts/minyust-iniciyuye-rozglyad-dvoh-zakonoproyektiv-dlya-rozvantazhennya-tyurem-u-period-pandemiyi
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