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В Киевском СИЗО показали, как выглядят платные люкс-камеры

Заключенные смогут купить место в вип-камере

сегодня, 14:26 614
Автор:

• Татьяна Веремеева

В Киевском СИЗО показали, как выглядят платные люкс-камеры

Сегодня в следственном изоляторе (СИЗО) в городе Киев стартовал экспериментальный проект, согласно которому заключенные смогут за деньги получить улучшенные бытовые условия. Об этом сообщает пресс-служба Министерства юстиции Украины и публикует фото, как выглядят платные камеры.


В Минюсте напоминают, что цель проекта – исключение коррупционной составляющей при распределении заключенных по камерам и улучшение условий содержания под стражей. Согласно условиям эксперимента за фиксированную плату заключенным будут предоставлять места в камерах с бытовыми условиями, улучшенными по сравнению тем, что сейчас есть в обычных камерах. В то же время после приговора суда пребывание в улучшенных камерах не предвидится.

Ранее "Комментарии" писали, что Минюст объявил о начале обустройства камер повышенного комфорта в Лукьяновском следственном изоляторе Киевской области. Как рассказала пресс-секретарь ведомства Елена Высоцкая, первые платные VIP-камеры появятся именно в этом СИЗО и предусматривают шесть койко-мест. Также она добавила, что условия переселения в камеру повышенного комфорта будут прописаны в договоре, письменно  заключенном между администрацией режимного объекта и заключенным.


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