В Киевском СИЗО показали, как выглядят платные люкс-камеры

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Сегодня в следственном изоляторе (СИЗО) в городе Киев стартовал экспериментальный проект, согласно которому заключенные смогут за деньги получить улучшенные бытовые условия. Об этом сообщает пресс-служба Министерства юстиции Украины и публикует фото, как выглядят платные камеры.
Ранее "Комментарии" писали, что Минюст объявил о начале обустройства
камер повышенного комфорта в Лукьяновском следственном изоляторе Киевской
области. Как рассказала пресс-секретарь ведомства Елена Высоцкая, первые
платные VIP-камеры появятся именно в этом СИЗО и предусматривают шесть койко-мест.
Также она добавила, что условия переселения в камеру повышенного комфорта будут
прописаны в договоре, письменно
заключенном между администрацией режимного объекта и заключенным.
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