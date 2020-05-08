В Киевском СИЗО показали, как выглядят платные люкс-камеры

Сегодня в следственном изоляторе (СИЗО) в городе Киев стартовал экспериментальный проект, согласно которому заключенные смогут за деньги получить улучшенные бытовые условия. Об этом сообщает пресс-служба Министерства юстиции Украины и публикует фото, как выглядят платные камеры.



В Минюсте напоминают, что цель проекта – исключение коррупционной составляющей при распределении заключенных по камерам и улучшение условий содержания под стражей. Согласно условиям эксперимента за фиксированную плату заключенным будут предоставлять места в камерах с бытовыми условиями, улучшенными по сравнению тем, что сейчас есть в обычных камерах. В то же время после приговора суда пребывание в улучшенных камерах не предвидится.



Ранее "Комментарии" писали, что Минюст объявил о начале обустройства камер повышенного комфорта в Лукьяновском следственном изоляторе Киевской области. Как рассказала пресс-секретарь ведомства Елена Высоцкая, первые платные VIP-камеры появятся именно в этом СИЗО и предусматривают шесть койко-мест. Также она добавила, что условия переселения в камеру повышенного комфорта будут прописаны в договоре, письменно заключенном между администрацией режимного объекта и заключенным.

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