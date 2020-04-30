Язык

Українська

Русский

Coinspot 30.04.2020

BTC/USD

8745.12

ETH/USD

211.18

LTC/USD

47.06

НБУ 30.04.2020

USD/UAH

27.15

EUR/UAH

29.50

RUB/UAH

0.37

Язык

UA RU

Рубрики

МЕНЮ

Спецпроекты
Comm:ratings
Министр соцсетей
Записки эмигранта
Курс гривни
Comm:franchise
Comm:franchise
Главная Новости Общество права человека В Лукьяновском СИЗО начали оборудовать VIP-камеры по проекту Минюста
НОВОСТИ Все новости

В Лукьяновском СИЗО начали оборудовать VIP-камеры по проекту Минюста

Платные камеры с повышенным комфортом в Лукьяновском СИЗО рассчитаны на шесть койко-мест

сегодня, 20:48
Автор:

• Екатерина Белоброва

В Лукьяновском СИЗО начали оборудовать VIP-камеры по проекту Минюста

Министерство юстиции Украины объявило о начале обустройства камер повышенного комфорта в Лукьяновском следственном изоляторе Киевской области. Об этом сообщается на сайте Минюста.

Как рассказала пресс-секретарь ведомства Елена Высоцкая, первые платные VIP-камеры появятся именно в этом СИЗО и предусматривают шесть койко-мест.

Также она добавила, что условия переселения в камеру повышенного комфорта будут прописаны в договоре, письменно  заключенном между администрацией режимного объекта и заключенным.

"Также у нас есть информация по наполнению спецсчетов. И таким образом мы можем раз в неделю или в месяц сопоставлять информацию, которая подается администрацией, с фактическим нахождением кого-то в камерах. Нас не интересует, кто именно находится. Находится - значит, в этот день должна быть оплата", - отметила Высоцкая, подчеркнув, что в камерах будет установлены системы мониторинга, чтобы следить за их наполненностью.

Пресс-секретарь Минюста добавила, что возможность поселения в платных камерах существенно снижает элемент коррупции, когда арестанты платят деньги "в карман" администрации тюрьмы, чтобы иметь лучшие условия, а теперь средства будут поступать в бюджет.

"Вместо того, чтобы кому-то отдельно платить незаконно, деньги получает государство и затем за эти деньги создает лучшие условия. Мы хотим, чтобы эти деньги поступали в спецфонд учреждения, который мы контролируем", - подытожила сотрудник ведомства.

Напомним, ранее портал "Комментарии" сообщал, что правительство нашло резонным создание  VIP-камер в местах заключения, как этап реформирования всей пенитенциарной системы в Украине.



Подписывайтесь на наш Telegram-канал, чтобы первыми узнать о самых важных событиях!


Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.
Источник: https://minjust.gov.ua/news/ministry/olena-visotska-u-kiivskomu-sizo-nezabarom-zyavitsya-shist-mists-u-platnih-kamerah
Теги:

Новости партнеров

Новости

Все новости
????????...