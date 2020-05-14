"Закрытая" на карантин Украина: только за сутки границу пересекло более 16 000 человек

Невзирая на то, что Украина официально закрыла воздушное пространство еще в марте, в аэропорт “Борисполь” продолжают пребывать спецрейсы из других стран. Так, только в минувшие сутки под Киевом приземлилось три спецрейса из Стамбула, Шарм-эль-Шейха и Дубая, на борту которых было более 400 пассажиров.

В Государственной погранслужбе говорят, что в аэропорту всем пассажирам измерили температуру, и ни у кого из прибывших высокой не оказалось. Кроме того, никто из украинцев на плохое самочувствие или симптомы заболевания не жаловался. Большинство пассажиров установили мобильное приложение "Действуй дома" и обязались находиться на самоизоляции по указанным в нем адресам. Двое украинцев, которые вернулись из Турции, согласились на обсервацию. Всего же за минувшие сутки через наземные пункты пропуска границу Украины на въезд и выезд пересекло более 16 000 человек.

Напомним, за прошедшие сутки медики лабораторно подтвердили еще 422 новых случая коронавируса в Украине. Таким образом, по состоянию на 9:00 утра четверга, количество инфицированных в нашей стране составляет 16 847 человек. Об этом сообщает МОЗ Украины.

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