Коронавирус в Украине в цифрах: выздоровел каждый четвертый пациент

За прошедшие сутки медики лабораторно подтвердили еще 422 новых случая коронавируса в Украине. Таким образом, по состоянию на 9:00 утра четверга, количество инфицированных в нашей стране составляет 16 847 человек. Об этом сообщает МОЗ Украины.

По информации медиков, на сегодняшний день, 14 мая, из-за осложнений, вызванных COVID-19, скончалось уже 456 пациентов. За последние сутки летальных случаев зафиксировали 17. В то же время вылечили рекордное количество - 4143 человека.



Если обратить внимание на темпы распространения коронавируса в регионах, то лидерство все еще удерживает Черновицкая область, где, кстати, в свое время зафиксировали первый случай COVID-19 в Украине.

Меньше всего поражены Донбасс и Черниговская область. В других же регионах дела обстоят так:

Винницкая область - 654 случая;

Волынская область - 535 случаев;

Днепропетровская область - 781 случай;

Донецкая область - 117 случаев;

Житомирская область - 533 случая;

Закарпатская область - 791 случай;

Запорожская область - 347 случаев;

Ивано-Франковская область - 1166 случаев;

Кировоградская область - 432 случая;

Киев - 2012 случаев;

Киевская область - 1067 случаев;

Львовская область - 904 случая;

Луганская область - 42 случая;

Николаевская область - 228 случаев;

Одесская область - 693 случая;

Полтавская область - 257 случаев;

Ровенская область - 1062 случая;

Сумская область - 158 случаев;

Тернопольская область - 1033 случая;

Харьковская область - 713 случаев;

Херсонская область - 165 случаев;

Хмельницкая область - 209 случаев;

Черновицкая область - 2516 случаев;

Черкасская область - 348 случаев;

Черниговская область - 84 случая.

Ранее "Комментарии" сообщали, что известный украинский врач - инфекционист и педиатр Евгений Комаровский - рассказал, стоит ли в этом году планировать отдых на море. Этой теме доктор посвятил часть эфира в YouTube.

Кроме того, мы писали, что в Черновцах произошел конфликт священнослужителей местной епархии УПЦ МП и журналистов издания "Молодой Буковинец". Ссора произошла после того, как в этом СМИ обнародовали информацию о COVID-19 у секретаря и еще 20 священников Черновицко-Буковинской епархии. В результате, секретарь, у которого якобы нашли коронавирус, пришел в редакцию

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