Криклий рассказал, как общественный транспорт в Украине будет выходить из карантина

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Министерство инфраструктуры Украины разработало план,
согласно которому, транспорт в Украине будет выходить из карантина в три этапа.
Об этом в своем Telegram-канале сообщил глава ведомства Владислав
Криклий.
Министр отметил, что до конца недели Мининфраструктуры должно
согласовать с Министерством здравоохранения даты этих этапов. Он обратил
внимание на важность того, чтобы люди могли спокойно добираться до работы, и, в
то же время, были максимально защищены от распространения коронавируса.
Так, согласно плану Министерства инфраструктуры, на
первом этапе предлагается восстановить городские автоперевозки (кроме
маршрутных такси) и пригородные, в рамках одного района, а также
внутриобластные маршруты. Что касается железнодорожного транспорта, то
ведомство предлагает восстановить 50% пригородных поездов, которые будут возить
людей на работу и с работы в час пик. Также планирую запустить 42 пары поездов
дальнего сообщения. На первом этапе также предусмотрено восстановление
внутреннего авиасообщения.
На втором этапе Мининфраструктуры предлагает восстановить
межобластные и международные маршруты ( в том числе маршрутные такси), 100%
пригородных поездов, которые будут курсировать исключительно в светлое время
суток, а также все пассажирские поезда, кроме сезонных.
На третьем этапе планируют запустить международное железнодорожное сообщение, а также сезонные поезда по территории Украины (при необходимости). Кроме того, на этом этапе предусмотрен запуск международного авиасообщения в страны, которые откроют свои аэропорты для международных рейсов.
Ведомство сейчас проводит работу с авиаперевозчиками, а также с Министерством иностранных дел, чтобы определить перечень стран, с которыми будет восстановлено авиасообщение в первую очередь. Авиакомпании настаивают на том, чтобы внутренние перелеты были восстановлены одновременно с международными.
Кроме того, обязательными останутся требования касательно использования средств индивидуальной защиты для пассажиров и персонала, проведение температурного скрининга, ограничение на количество пассажиров в транспорте, дезинфекция транспортных средств и помещений, а также соблюдение норм максимального количества людей на определенной площади и соблюдения дистанции в помещениях.
Ранее "Комментарии" писали, что возобновить
рейсы между городами и областями на данном этапе карантина невозможно, так
как это приведет к новой вспышке коронавируса, заявил в парламенте Денис
Шмыгаль. Так премьер-министр отреагировал на требования автоперевозчиков,
которые собрались на протест под стенами Кабинета министров.
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