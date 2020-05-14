Криклий рассказал, как общественный транспорт в Украине будет выходить из карантина

Министерство инфраструктуры Украины разработало план, согласно которому, транспорт в Украине будет выходить из карантина в три этапа. Об этом в своем Telegram-канале сообщил глава ведомства Владислав Криклий.



Министр отметил, что до конца недели Мининфраструктуры должно согласовать с Министерством здравоохранения даты этих этапов. Он обратил внимание на важность того, чтобы люди могли спокойно добираться до работы, и, в то же время, были максимально защищены от распространения коронавируса.

Так, согласно плану Министерства инфраструктуры, на первом этапе предлагается восстановить городские автоперевозки (кроме маршрутных такси) и пригородные, в рамках одного района, а также внутриобластные маршруты. Что касается железнодорожного транспорта, то ведомство предлагает восстановить 50% пригородных поездов, которые будут возить людей на работу и с работы в час пик. Также планирую запустить 42 пары поездов дальнего сообщения. На первом этапе также предусмотрено восстановление внутреннего авиасообщения.

На втором этапе Мининфраструктуры предлагает восстановить межобластные и международные маршруты ( в том числе маршрутные такси), 100% пригородных поездов, которые будут курсировать исключительно в светлое время суток, а также все пассажирские поезда, кроме сезонных.

На третьем этапе планируют запустить международное железнодорожное сообщение, а также сезонные поезда по территории Украины (при необходимости). Кроме того, на этом этапе предусмотрен запуск международного авиасообщения в страны, которые откроют свои аэропорты для международных рейсов.





Ведомство сейчас проводит работу с авиаперевозчиками, а также с Министерством иностранных дел, чтобы определить перечень стран, с которыми будет восстановлено авиасообщение в первую очередь. Авиакомпании настаивают на том, чтобы внутренние перелеты были восстановлены одновременно с международными.

Кроме того, обязательными останутся требования касательно использования средств индивидуальной защиты для пассажиров и персонала, проведение температурного скрининга, ограничение на количество пассажиров в транспорте, дезинфекция транспортных средств и помещений, а также соблюдение норм максимального количества людей на определенной площади и соблюдения дистанции в помещениях.





Ранее "Комментарии" писали, что возобновить рейсы между городами и областями на данном этапе карантина невозможно, так как это приведет к новой вспышке коронавируса, заявил в парламенте Денис Шмыгаль. Так премьер-министр отреагировал на требования автоперевозчиков, которые собрались на протест под стенами Кабинета министров.

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