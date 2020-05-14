В Запорожской области идет капитальный ремонт дорог к морю – Голик про "Велике будівництво" Президента

Уже в июле этого года проехать в курортный город Бердянск можно будет по капитально отремонтированной дороге. В феврале начался ремонт трассы Н-30 Васильевка-Бердянск, на объекте одновременно работают сотни ремонтников и единиц техники. Работы ведутся в рамках Национальной программы "Велике будівництво", инициированной Президентом Украины Владимиром Зеленским.

Традиционно о ходе "Великого будівництва" у себя в Facebook рассказывает Юрий Голик. На днях он опубликовал фото и видео работ на трассе Н-30 на участках: возле с. Зеленовка, возле г. Токмак, возле с. Панфиловка.

Кроме того, в рамках "Великого будівництва" уже в этом году на территории Запорожской области будут отремонтированы почти 123 км трассы М-18 Харьков - Запорожье - Симферополь - Ялта. Капитальный ремонт этой дороги начался в апреле. До этого дорога содержалась в проездном состоянии только за счет эксплуатационного содержания.

У себя в Facebook Юрий Голик показал фото и видео работ с участка в Васильевском районе (километры 323 - 349).







Ранее сообщалось, что еще одним большим объектом в области в рамках "Великого будівництва" станет строительство мостов через Днепр в Запорожье. Государственная архитектурно-строительная инспекция (ДАБИ) уже дала разрешение, проведены все подготовительные работы, завершен тендер на Prozorro, выделено финансирование и завезена необходимая техника. Строительство мостов в Запорожье было начато еще около 20 лет назад. По словам Голика, скоро и этот долгострой превратится в завершенный объект.

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