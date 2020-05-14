Ежегодный киевский фестиваль RadioDay 2020 перенесли из-за коронавируса

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Организаторы ежегодного киевского музыкального фестиваля RadioDay free open air принял
решение перенести мероприятие в 2020 году из-за распространения пандемии
коронавируса Covid-19.
Об этом организаторы сообщили в официальном Telegram-канале фестиваля.
Традиционное мероприятие основали студенты и выпускники
радиотехнического факультета Киевского политехнического института. RadioDay обычно
проходил в последних числах, а в 2020 году был запланирован на субботу, 30 мая.
По словам организаторов, у них были грандиозные планы на эту
дату. Они получили поддержку городской власти, одну из главных площадей Киева,
а после завершения фестиваля планировали вместе со всеми посмотреть финал
футбольного турнира Лига Чемпионов на большом экране с профессиональным
сценическим звуком.
"Covid-19
внес коррективы в планы организаторов по всему миру. Исключением не стали и мы",
— написали организаторы в Telegram.
Новую дату пообещали назначить и объявить позже.
Организаторы очень хотят провести музыкальный фестиваль в 2020 году, но только
при условии отсутствия рисков для посетителей и улучшения эпидемиологической ситуации
в Киеве в частности и в Украине в целом.
Примечательно, что организаторы крупнейших украинских
фестивалей уже отменили свои мероприятия и перенесли их на 2021 год. Среди них Atlas Weekend, UPark и Sziget.
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