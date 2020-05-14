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Ежегодный киевский фестиваль RadioDay 2020 перенесли из-за коронавируса

Фестиваль планировали провести в субботу, 30 мая

сегодня, 16:49
Автор:

• Антон Корнилов

Ежегодный киевский фестиваль RadioDay 2020 перенесли из-за коронавируса

Организаторы ежегодного киевского музыкального фестиваля RadioDay free open air принял решение перенести мероприятие в 2020 году из-за распространения пандемии коронавируса Covid-19. Об этом организаторы сообщили в официальном Telegram-канале фестиваля.

Традиционное мероприятие основали студенты и выпускники радиотехнического факультета Киевского политехнического института. RadioDay обычно проходил в последних числах, а в 2020 году был запланирован на субботу, 30 мая.

По словам организаторов, у них были грандиозные планы на эту дату. Они получили поддержку городской власти, одну из главных площадей Киева, а после завершения фестиваля планировали вместе со всеми посмотреть финал футбольного турнира Лига Чемпионов на большом экране с профессиональным сценическим звуком.

"Covid-19 внес коррективы в планы организаторов по всему миру. Исключением не стали и мы", — написали организаторы в Telegram.

Новую дату пообещали назначить и объявить позже. Организаторы очень хотят провести музыкальный фестиваль в 2020 году, но только при условии отсутствия рисков для посетителей и улучшения эпидемиологической ситуации в Киеве в частности и в Украине в целом.

Примечательно, что организаторы крупнейших украинских фестивалей уже отменили свои мероприятия и перенесли их на 2021 год. Среди них Atlas Weekend, UPark и Sziget.

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Источник: https://t.me/radiodayua/290
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