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Россиянину грозит 40 лет тюрьмы за сбор мертвых жуков на Шри-Ланке

Российский зоолог не знал о строгих законах Шри-Ланки

сегодня, 15:18
Автор:

• Антон Корнилов

Россиянину грозит 40 лет тюрьмы за сбор мертвых жуков на Шри-Ланке

Российскому зоологу и заведующему отделом мелких млекопитающих в зоопарке Ростова-на-Дону грозит до 40 лет тюрьмы на Шри-Ланке за то, что он собирал мертвых жуков на дороге и в саду отеля с целью сфотографировать. Об этом сообщает российское издание Медуза.

По словам Александа Игнатенко, он планировал сделать фотографии насекомых при хорошем освещении для определения их вида, а потом вернуть жуков обратно. Но позже оказалось, что на Шри-Ланке запрещено поднимать с земли "даже опавший листок или перо птицы".

Еще в феврале российский зоолог уехал в отпуск на Шри-Ланку, а уже на следующий день после сбора жуков был задержан вместе с друзьями. Сотрудники национального парка досмотрели его и нашли мертвых насекомых, после чего отобрали у компании паспорта, телефоны и фотоаппараты и закрыли в здании в парке на ночь. На следующий день Игнатенко был задержан местной полицией после обыска в отеле, где нашли еще несколько мертвых жуков.

Российский зоолог провел в тюрьме полтора месяца и вышел под залог из-за распространения пандемии коронавируса Covid-19. Теперь ему грозит штраф в размере около 40 тысяч долларов или 40 лет тюрьмы. Именно такое наказание предусматривают строгие законы страны по защите флоры и фауны.

Как сообщал портал "Комментарии", в России увеличилась смертность от алкоголя в условиях пандемии.


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Источник: https://meduza.io/feature/2020/05/13/zoologa-iz-rossii-zaderzhali-na-shri-lanke-za-sbor-zhukov-emu-grozit-do-40-let-tyurmy
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