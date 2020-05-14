Россиянину грозит 40 лет тюрьмы за сбор мертвых жуков на Шри-Ланке

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Российскому зоологу и заведующему отделом мелких млекопитающих
в зоопарке Ростова-на-Дону грозит до 40 лет тюрьмы на Шри-Ланке за то, что он
собирал мертвых жуков на дороге и в саду отеля с целью сфотографировать. Об
этом сообщает российское издание Медуза.
По словам Александа Игнатенко, он планировал сделать
фотографии насекомых при хорошем освещении для определения их вида, а потом вернуть
жуков обратно. Но позже оказалось, что на Шри-Ланке запрещено поднимать с земли
"даже опавший листок или перо птицы".
Еще в феврале российский зоолог уехал в отпуск на Шри-Ланку,
а уже на следующий день после сбора жуков был задержан вместе с друзьями.
Сотрудники национального парка досмотрели его и нашли мертвых насекомых, после
чего отобрали у компании паспорта, телефоны и фотоаппараты и закрыли в здании в
парке на ночь. На следующий день Игнатенко был задержан местной полицией после
обыска в отеле, где нашли еще несколько мертвых жуков.
Российский зоолог провел в тюрьме полтора месяца и вышел под
залог из-за распространения пандемии коронавируса Covid-19. Теперь ему грозит штраф в
размере около 40 тысяч долларов или 40 лет тюрьмы. Именно такое наказание
предусматривают строгие законы страны по защите флоры и фауны.
Как сообщал портал "Комментарии", в России увеличилась смертность от алкоголя в условиях пандемии.
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