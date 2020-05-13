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В России увеличилась смертность от алкоголя в условиях пандемии

Глава Минздрава РФ снова предложил повысить возраст продажи алкоголя до 21 года

сегодня, 17:25
Автор:

• Антон Корнилов

В России увеличилась смертность от алкоголя в условиях пандемии

В условиях распространения пандемии коронавируса Covid-19 в Российской Федерации стали чаще умирать от алкоголя. Об этом сообщает издание TJournal со ссылкой на слова главы Министерства здравоохранения России Михаила Мурашко во время выступления в Государственной думе.

По его словам, такую статистику показали данные оперативного мониторинга по смертности. Министр не назвал точные цифры, но напомнил об инициативе Минздрава по увеличению возраста продажи алкоголя с 18 до 21 года.

Михаил Мурашко рассказал, что смертность начинает резко меняться после 18 лет — с наступлением "свободной жизни мальчики сразу дают более высокие показатели смертности".

По словам министра, в условиях самоизоляции россияне начали чаще покупать алкогольные напитка — примерно на 2-3%, по данным Минздрава. Михаил Мурашко заявил, что "алкоголь в этой ситуации не помощник точно". При этом некоторые российские СМИ пишут, что информация главы Минздрава ничем не подтверждена и может быть неправдивой.

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Источник: https://tjournal.ru/news/168627-minzdrav-zayavil-o-roste-smertnosti-v-rossii-ot-alkogolya-v-period-pandemii-koronavirusa
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