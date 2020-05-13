В России увеличилась смертность от алкоголя в условиях пандемии

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В условиях распространения пандемии коронавируса Covid-19 в Российской
Федерации стали чаще умирать от алкоголя. Об этом сообщает издание TJournal со
ссылкой на слова главы Министерства здравоохранения России Михаила Мурашко во
время выступления в Государственной думе.
По его словам, такую статистику показали данные оперативного
мониторинга по смертности. Министр не назвал точные цифры, но напомнил об
инициативе Минздрава по увеличению возраста продажи алкоголя с 18 до 21 года.
Михаил Мурашко рассказал, что смертность начинает резко
меняться после 18 лет — с наступлением "свободной жизни мальчики сразу дают
более высокие показатели смертности".
По словам министра, в условиях самоизоляции россияне начали
чаще покупать алкогольные напитка — примерно на 2-3%, по данным Минздрава.
Михаил Мурашко заявил, что "алкоголь в этой ситуации не помощник точно". При
этом некоторые российские СМИ пишут, что информация главы Минздрава ничем не
подтверждена и может быть неправдивой.
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