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Instagram заблокировал страничку Кадырова: в Facebook объяснили почему

Кроме страницы чеченского лидера Рамзана Кадырова, Instagram заблокировал аккаунты депутата Госдумы Адама Делимханова, председателя парламента региона Магомеда Даудова и вице-премьера правительства Абузайда Висмурадова

сегодня, 14:23
Автор:

• Виолетта Комаровская

Instagram заблокировал страничку Кадырова: в Facebook объяснили почему

Страничку Рамзана Кадырова в Instagram заблокировали из-за санкций. В "черный список" лидер Чеченской республики попал за неоднократное нарушение прав человека. Об этом агентству РИА рассказали в компании Facebook, которой принадлежит социальная сеть. 

Доступ к страничке Кадырова закрыли сегодня утром. Вместе с его страницей с Instagram исчезли аккаунты еще нескольких чеченских топ-политиков и чиновников. Среди них спикер чеченского парламента Магомед Даудов, вице-премьер правительства региона Абузайд Висмурадов и депутат российской Госдумы Адам Делимханов. 

Как объяснили представители Facebook, они как американская компания должны выполнять требования американского законодательства. Все вышеуказанные лица вошли в санкционный список США за нарушение прав человека. Именно поэтому соцсеть и заблокировала их персональные страницы. 

"Мы в данному случае выполнили свои правовые обязательства. Мы удалили аккаунты тех лиц, которые находятся под санкциями. Точно также мы поступали с подобными аккаунтами и ранее", - рассказали в компании. 

Напомним, что в апреле Рамзан Кадыров во время прямого эфира в Instagram открыто угрожал корреспондентке "Новой газеты". Таким образом он отреагировал на статью Елены Милашиной о ситуации с распространением коронавируса в Чечне. 

Кстати, Instagram блокирует страницу Кадырова не впервые. Когда в 2017 году он попал в санкционный "список Магницкого", его профиль также удалили. Через некоторое время чеченский лидер создал себе новую страничку. 

Ранее "Комментарии" рассказывали о том, что во Франции зарезали блогера, который критиковал Кадырова. 


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Источник: https://radiosputnik.ria.ru/20200513/1571370232.html
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