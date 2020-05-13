Instagram заблокировал страничку Кадырова: в Facebook объяснили почему

Страничку Рамзана Кадырова в Instagram заблокировали из-за санкций. В "черный список" лидер Чеченской республики попал за неоднократное нарушение прав человека. Об этом агентству РИА рассказали в компании Facebook, которой принадлежит социальная сеть.

Доступ к страничке Кадырова закрыли сегодня утром. Вместе с его страницей с Instagram исчезли аккаунты еще нескольких чеченских топ-политиков и чиновников. Среди них спикер чеченского парламента Магомед Даудов, вице-премьер правительства региона Абузайд Висмурадов и депутат российской Госдумы Адам Делимханов.

Как объяснили представители Facebook, они как американская компания должны выполнять требования американского законодательства. Все вышеуказанные лица вошли в санкционный список США за нарушение прав человека. Именно поэтому соцсеть и заблокировала их персональные страницы.

"Мы в данному случае выполнили свои правовые обязательства. Мы удалили аккаунты тех лиц, которые находятся под санкциями. Точно также мы поступали с подобными аккаунтами и ранее", - рассказали в компании.

Напомним, что в апреле Рамзан Кадыров во время прямого эфира в Instagram открыто угрожал корреспондентке "Новой газеты". Таким образом он отреагировал на статью Елены Милашиной о ситуации с распространением коронавируса в Чечне.

Кстати, Instagram блокирует страницу Кадырова не впервые. Когда в 2017 году он попал в санкционный "список Магницкого", его профиль также удалили. Через некоторое время чеченский лидер создал себе новую страничку.

Ранее "Комментарии" рассказывали о том, что во Франции зарезали блогера, который критиковал Кадырова.

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