Язык

Українська

Русский

Coinspot 24.04.2020

BTC/USD

7537.38

ETH/USD

188.51

LTC/USD

44.41

НБУ 24.04.2020

USD/UAH

27.35

EUR/UAH

29.50

RUB/UAH

0.36

Язык

UA RU

Рубрики

МЕНЮ

Спецпроекты
Comm:Corp
Министр соцсетей
Записки эмигранта
Курс гривни
Comm:franchise
Comm:franchise
Главная Новости Мир ЕС Евросоюз требует от Кремля защиты для журналистки "Новой газеты", которой угрожал Рамзан Кадыров
НОВОСТИ Все новости

Евросоюз требует от Кремля защиты для журналистки "Новой газеты", которой угрожал Рамзан Кадыров

После репортажа Елены Милашиной о ситуации с коронавирусом в Чечне, ее обвинили в "античеченской травле"

сегодня, 15:42
Автор:

• Екатерина Белоброва

Евросоюз требует от Кремля защиты для журналистки "Новой газеты", которой угрожал Рамзан Кадыров

Евросоюз обратился к официальной Москве с просьбой немедленно расследовать угрозы в адрес журналиста "Новой газеты" Елены Милашиной и обеспечить ее безопасность. Об этом сообщается в документе, опубликованном на сайте ПАРЕ.

Отметим, что в середине апреля "Новую газету" обвинили в "провокационной и взрывоопасной античеченской травле" в связи с материалом, который написала Елена Милашина после визита в Грозный, где обнаружила, что врачам не хватает средств защиты, а местные власти проводят массовые задержания за нарушение режима самоизоляции.

После этого на одном из Telegram-каналов. который, по неофициальным данным, принадлежит главе республики Рамзану Кадырову появился текст с нелестными высказываниями в адрес Милашиной и обращение к Федеральной службу безопасности РФ.

"Если вы хотите, чтобы мы совершили преступление и стали преступниками, то так и скажите! Один возьмет на себя этот груз ответственности и понесет по закону наказание. Посидит в тюрьме и выйдет!", - указано в тексте, который позднее был удален.

Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил, что в Кремле видели обращение более ста российских активистов с призывом предоставить государственную защиту Милашиной, однако, по его словам, такие вопросы - не в компетенции Кремля.

"В высказывании в Telegram-канале Кадырова нет ничего необычного,  я бы назвал его несколько эмоциональным", - сообщил пресс-секретарь Владимира Путина.

Напомним, ранее портал "Комментарии" сообщал, что беглого блогера и кандидата в президенты Украины Анатолия Шария министерство внутренних дел убрало из списка разыскиваемых лиц.


Подписывайтесь на наш Telegram-канал, чтобы первыми узнать о самых важных событиях!


Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.
Источник: https://eeas.europa.eu/headquarters/headquarters-homepage/77865/russia-statement-spokesperson-threats-against-and-intimidation-journalists_en
Теги:

Новости партнеров

Новости

Все новости
????????...