Евросоюз требует от Кремля защиты для журналистки "Новой газеты", которой угрожал Рамзан Кадыров

Евросоюз обратился к официальной Москве с просьбой немедленно расследовать угрозы в адрес журналиста "Новой газеты" Елены Милашиной и обеспечить ее безопасность. Об этом сообщается в документе, опубликованном на сайте ПАРЕ.

Отметим, что в середине апреля "Новую газету" обвинили в "провокационной и взрывоопасной античеченской травле" в связи с материалом, который написала Елена Милашина после визита в Грозный, где обнаружила, что врачам не хватает средств защиты, а местные власти проводят массовые задержания за нарушение режима самоизоляции.

После этого на одном из Telegram-каналов. который, по неофициальным данным, принадлежит главе республики Рамзану Кадырову появился текст с нелестными высказываниями в адрес Милашиной и обращение к Федеральной службу безопасности РФ.

"Если вы хотите, чтобы мы совершили преступление и стали преступниками, то так и скажите! Один возьмет на себя этот груз ответственности и понесет по закону наказание. Посидит в тюрьме и выйдет!", - указано в тексте, который позднее был удален.

Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил, что в Кремле видели обращение более ста российских активистов с призывом предоставить государственную защиту Милашиной, однако, по его словам, такие вопросы - не в компетенции Кремля.

"В высказывании в Telegram-канале Кадырова нет ничего необычного, я бы назвал его несколько эмоциональным", - сообщил пресс-секретарь Владимира Путина.

Напомним, ранее портал "Комментарии" сообщал, что беглого блогера и кандидата в президенты Украины Анатолия Шария министерство внутренних дел убрало из списка разыскиваемых лиц.





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