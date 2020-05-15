Вторая волна коронавируса и вероятный посол США в Украине: новости, которые вы могли пропустить

Вторая волна коронавируса

Всемирная организация здравоохранения призвала Европу готовиться ко второй волне коронавируса. То, что темпы распространения инфекции замедлились, не означает, что ее удалось победить, говорит руководитель Европейского бюро ВОЗ Ханс Клюге. Об этом пишет The Independent. По прогнозам ВОЗ, вторая мощная волна COVID-19 может начаться уже осенью или зимой. Сейчас эпицентр пандемии в Европе сместился в ее восточную часть, то есть в Россию, Беларусь, Казахстан и Украину. Клюге говорит, что во многом развитие ситуации сейчас будет зависеть от поведения людей и от их желания соблюдать санитарные правила. По состоянию на утро пятницы, 15 мая, в мире зафиксировали почти 4,5 миллиона случаев инфицирования коронавирусом.





Осложнения у детей

Более сотни детей попали в больницу в Нью-Йорке с редкими нетипичными осложнениями от коронавируса. Как минимум, трое из них умерли. Об этом пишет АР, ссылаясь на Центр контроля и профилактики заболеваний в США. Его специалисты обратились к врачам, предупредив их о сложном воспалительном состоянии, которое провоцирует COVID-19 у несовершеннолетних пациентов. В этом случае у детей воспалительные процессы поражают не только легкие, но и сердце, почки или поверхность кожи. Также у пациентов могут возникнуть симптомы, схожи с синдромом Кавасаки, которые могут обернуться аневризмой или сердечным приступом.





Отставка гендиректора ВТО

Гендиректор ВТО объявил, что уйдет в отставку досрочно. Всемирная торговая организация может остаться без руководителя уже 31 августа этого года. Роберто Азеведу решил уволиться на год раньше, чем это было запланировано. Такое решение объяснил "личными, а также семейными обстоятельствами". В другие подробности посвящать общественность не стал, хотя и признался, что этот шаг дался ему нелегко. Также акцентировал внимание на то, что отставка никак не связанна с политикой. Напомним, что ВТО сейчас переживает кризис, в частности, из-за пандемии коронавируса, которая спровоцировала глобальные экономические потрясения во всем мире.





Претендент на место посла США в Украине

Представлять интересы США в Украине уже вскоре может Кит Дейтон. Кандидатуру генерал-лейтенанта на пост посла предложил Дональд Трамп американскому Сенату. Об этом сообщили в пресс-службе Белого дома. Сейчас Дейтон возглавляет Центр Джорджа Маршалла, который находится в Германии. Также он является старшим советником по обороне США в Украине. В свое время он работал в посольстве США в России военным атташе. Напомним, что после того, как с Украины отозвали посла США Мари Йованович, обязанности главы дипмиссии исполняет Временный поверенный - Кристина Квин.

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