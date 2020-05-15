Юрий Голик представил людей, благодаря которым «Велике будівництво» становится реальностью

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Сотни школ, детских садиков, стадионов и амбулаторий, тысячи километров качественных дорог – все это части начатой Президентом Владимиром Зеленским Национальной программы "Велике будівництво". Юрий Голик представил в Facebook тех, кто занимается непосредственным воплощением программы в жизнь.
Наталия Степанова и Мария Шевцова помогают делать капитальный ремонт Житомирской детско-юношеской спортивной школы "Авангард" - одной из лучших спортивных школ страны.
Олег Унтила работает на строительстве трассы Н-31 Решетиловка – Днепр в Полтавской области, где появится первый в Украине бетонный автобан.
Владимир Смовж представляет команду, выполняющую капитальный ремонт трассы национального значения Н-01 Киев – Знаменка в Черкасской области.
"Спасибо за Вашу работу!", - пишет Голик.
Ранее он анонсировал широкий набор специалистов и разнорабочих для выполнения программы "Велике будівницво". По словам Голика, эта программа поможет создать более 150 тыс рабочих мест по всей стране.
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