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Юрий Голик представил людей, благодаря которым «Велике будівництво» становится реальностью

В рамках Национальной программы "Велике будівництво", которую инициировал президент Владмир Зеленский, в Украине планируют отремонтировать сотни школ, детских садиков, стадионов, амбулаторий и тысячи километров дорог

сегодня, 10:53
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Юрий Голик представил людей, благодаря которым «Велике будівництво» становится реальностью

Сотни школ, детских садиков, стадионов и амбулаторий, тысячи километров качественных дорог – все это части начатой Президентом Владимиром Зеленским Национальной программы "Велике будівництво". Юрий Голик представил в Facebook тех, кто занимается непосредственным воплощением программы в жизнь.

Наталия Степанова и Мария Шевцова помогают делать капитальный ремонт Житомирской детско-юношеской спортивной школы "Авангард" - одной из лучших спортивных школ страны.

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Олег Унтила работает на строительстве трассы Н-31 Решетиловка – Днепр в Полтавской области, где появится первый в Украине бетонный автобан.

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Владимир Смовж представляет команду, выполняющую капитальный ремонт трассы национального значения Н-01 Киев – Знаменка в Черкасской области.

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"Спасибо за Вашу работу!", - пишет Голик.

Ранее он анонсировал широкий набор специалистов и разнорабочих для выполнения программы "Велике будівницво". По словам Голика, эта программа поможет создать более 150 тыс рабочих мест по всей стране.


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Источник: https://www.facebook.com/y.golyk?__tn__=%2Cd*F*F-R&eid=ARBShTkNLsCxkoIYAVce-rehl2PyzTc7KqXutb_7YqnxkuZs6YgC3YA0RYWVCYRs9eN6KjcSASOIDBKp&tn-str=*F
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