Юрий Голик представил людей, благодаря которым «Велике будівництво» становится реальностью

Сотни школ, детских садиков, стадионов и амбулаторий, тысячи километров качественных дорог – все это части начатой Президентом Владимиром Зеленским Национальной программы "Велике будівництво". Юрий Голик представил в Facebook тех, кто занимается непосредственным воплощением программы в жизнь.

Наталия Степанова и Мария Шевцова помогают делать капитальный ремонт Житомирской детско-юношеской спортивной школы "Авангард" - одной из лучших спортивных школ страны.





Олег Унтила работает на строительстве трассы Н-31 Решетиловка – Днепр в Полтавской области, где появится первый в Украине бетонный автобан.





Владимир Смовж представляет команду, выполняющую капитальный ремонт трассы национального значения Н-01 Киев – Знаменка в Черкасской области.





"Спасибо за Вашу работу!", - пишет Голик.

Ранее он анонсировал широкий набор специалистов и разнорабочих для выполнения программы "Велике будівницво". По словам Голика, эта программа поможет создать более 150 тыс рабочих мест по всей стране.

Подписывайтесь на наш Telegram-канал, чтобы первыми узнать о самых важных событиях!