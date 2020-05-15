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В Мининфраструктуры рассказали, в какие страны полетят первые самолеты с туристами с Украины

Сейчас Мининфраструктуры ведет переговоры о возобновлении чартерных рейсов за границу

сегодня, 11:37
Автор:

• Виолетта Комаровская

В Мининфраструктуры рассказали, в какие страны полетят первые самолеты с туристами с Украины

Первыми странами, куда полетят самолеты с украинскими туристами, могут стать Египет, Грузия и Турция. Об этом рассказала спикер украинского Министерства инфраструктуры Оксана Герасимова в интервью "РБК-Украина". 

Пока авиаперевозки в Украине все еще под запретом. В аэропортах принимают лишь спецрейсы, которыми эвакуируют украинцев с разных уголков планеты. Однако переговоры о возобновлении авиасообщения уже ведутся, говорит Герасимова. Согласовать все детали пытаются представители министерства, Госавиаслужбы и авиакомпаний. Поднимается вопрос и регулярных перевозок, а именно когда их можно будет возобновить в полном объеме. Но прежде всего, речь идет о чартерных рейсах. Такие зачастую используют для перевозки туристов и туристических групп. 

Первыми странами, с которыми Украина может возобновить авиасообщение, как раз и могут стать туристические Грузия, Турция и Египет. Там уже заявили, что будут открывать туристический сезон с 1 июля. 

"Организация чартерных рейсов активно обсуждается. Если только другая страна нам подтвердит, что такая возможность есть, мы все тут же откроем", - говорит Герасимова. 

Ранее глава Министерства инфраструктуры Владислав Криклий рассказал о том, что после очередного ослабления карантина в Украине открыть могут сразу и внутреннее авиасообщение и полеты за границу. Также руководитель транспортного ведомства объяснил, как будет возвращаться к работе общественный транспорт в Украине. 


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Источник: https://www.rbc.ua/rus/news/pobeg-karantina-ukraintsy-smogut-otdohnut-1589498067.html
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