Украинцы возвращаются: Киев принял еще три эвакуационных рейса

За прошедшие сутки в Украину из-за рубежа вернулись 265 граждан. Такие данные приводит Государственная погранслужба. Так, самолеты из Парижа, Берлина и Загреба успешно доставили украинцев домой.

"Всего пограничники Отдельного контрольно-пропускного пункта "Киев" в пункте пропуска "Борисполь" оформили 265 человек", - говорится в сообщении ГПСУ.

Работники погранслужбы проверили температуру у каждого пассажира. Температурные показатель оказались нормальными у всех прибывших. Тем не менее, все пассажиры согласились на самоизоляцию и указали адреса пребывания. Для контроля карантинных ограничений все вернувшиеся домой граждане установили мобильное приложение, которое позволит отслеживать место пребывания.

В целом за прошедшие сутки на пунктах пропуска, на въезд и выезд пограничники оформили 16,2 тыс. человек.

Ранее портал "Комментарии" сообщал, что Министерство инфраструктуры продолжает заниматься эвакуацией граждан Украины с территорий стран в разных концах планеты.

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