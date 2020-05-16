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Украинцы возвращаются: Киев принял еще три эвакуационных рейса

За сутки в Украину вернулись 265 человек

сегодня, 11:15
Автор:

• Сергей Медведев

Украинцы возвращаются: Киев принял еще три эвакуационных рейса

За прошедшие сутки в Украину из-за рубежа вернулись 265 граждан. Такие данные приводит Государственная погранслужба. Так, самолеты из Парижа, Берлина и Загреба успешно доставили украинцев домой. 

"Всего пограничники Отдельного контрольно-пропускного пункта "Киев" в пункте пропуска "Борисполь" оформили 265 человек", - говорится в сообщении ГПСУ.

Работники погранслужбы проверили температуру у каждого пассажира. Температурные показатель оказались нормальными у всех прибывших. Тем не менее, все пассажиры согласились на самоизоляцию и указали адреса пребывания. Для контроля карантинных ограничений все вернувшиеся домой граждане установили мобильное приложение, которое позволит отслеживать место пребывания.

В целом за прошедшие сутки на пунктах пропуска, на въезд и выезд  пограничники оформили 16,2 тыс. человек.

Ранее портал "Комментарии" сообщал, что Министерство инфраструктуры  продолжает заниматься эвакуацией граждан Украины с территорий стран в разных концах планеты.


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Источник: https://interfax.com.ua/news/general/662570.html
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