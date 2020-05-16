Украинским копам начнут выдавать электрошокеры, но есть одно условие

Украинские полицейские начнут использовать электрошокеры, которые они могут получить уже этой осенью. Об этом заявил замглавы Министерства внутренних дел Украины Антон Геращенко в интервью "Сегодня".

Как сообщил Геращенко, в прошлом году министерство получило согласие на использование системы электрошокеров украинскими полицейскими. По его словам, уже выделены деньги, начата закупка.

"Электрошокер – гораздо щадящий метод остановки правонарушителя, чем использование дубинки. В момент, когда человек сопротивляется полицейскому, последний, сам того не желая нанести травму, может попасть в те места, удар по которым приносит излишние страдания", - объяснил замминистра.

Стоит отметить, что прежде чем полицейский получит в распоряжение данное средство, электрошокер испытают на нем.

"Принято решение, что все полицейские, которые будут допущены к работе с электрошокерами, должны будут получить разряд тока сами, чтобы узнать, насколько это больно. Делается это также для того, чтобы полицейские применяли электрошокер в тех случаях, когда это обоснованно", - рассказал Геращенко.

В МВД ждут первую партию электрошокеров уже этой осенью. Добавим, что цена электрошокера составляет порядка 2300 долларов. Планируется, что такое спецсредство будет у каждого наряда полиции.

Напомним, полиция разоблачила 150 телефонных мошенников.

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