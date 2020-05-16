Коронавирус в мире: почти 65 тыс. новых случаев и более 2 тыс. смертей за сутки

Сегодня, 16 мая, число заболевших коронавирусом Covid-19 превышает 4,6 млн (4 685 851) людей в мире, смертей зафиксировано 310 801 случай. А выздоровевших на данный момент свыше 1,7 млн (1 794 251) человек. Продолжают болеть по всему миру более 2,5 млн человек (2 580 799). Такие данные опубликованы на сайте статистики Worldometers.

Так, сегодня (на момент публикации) зафиксировано 64 437 новых случаев инфицирования коронавирусом, смерть в результате заболевания настала у 2647 человек. Отметим, что лидером по распространению эпидемии являются США: там 11 696 новых случаев заболевания и 506 летальных исходов за сутки. Всего в США заболели более 1,4 млн человек, умерли – более 89 тыс., выздоровели – свыше 331 тыс.. Второй страной по количеству заболевших является Испания (всего 276 505 заболевших), третьей Россия – 272 043. Далее следуют Великобритания, Италия, Бразилия, Франция, Германия, Индия, Иран, Перу, Китай.

Напомним, в Украине сегодня подтверждено еще 528 случаев заражения. По состоянию на 9:00 16 мая в нашей стране из-за коронавируса уже умерли 497 человек. В то же время 4906 человек выздоровели.

Как сообщалось, еще одна страна сообщила о преодолении эпидемии коронавируса.

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