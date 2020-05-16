Прощай, коронавирус: еще одна страна заявила об окончании эпидемии

В Камбодже сегодня, 16 мая, выздоровели все заболевшие коронавирусом COVID-19. Об этом пишут иноСМИ со ссылкой на Минздрав страны.

Так, все 122 пациента, инфицированные с начала эпидемии, излечились в больницах. Сообщается, что новых случаев в течение месяца не было. По данным министерства, последний зарегистрированный новый случай в Камбодже был 12 апреля. Всего с января было проведено 14 684 теста.

Однако правительство не спешит радоваться. Поэтому в силе остаются закрытие учебных заведения, проверка на границе и карантин. Как заявил министр здравоохранения Мам Бунхенг, гражданам следует сохранять бдительность и принимать меры предосторожности, например, не собираться большими группами.

Как сообщалось, первая страна Европы заявила о завершении эпидемии коронавируса. Достигнуть этого удалось Словении. Отменять карантин полностью после завершения эпидемии коронавируса государство пока не собирается.

Ранее "Комментарии" писали, что еще одна страна заявила об окончании эпидемии коронавируса - Маврикий - небольшое островное государство в Африке. Новых случаев инфицирования коронавирусом в стране не фиксировали в течение последних 17 дней.

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