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Первая страна Европы заявила о завершении эпидемии коронавируса

Отменять карантин полностью после завершения эпидемии коронавируса государство пока не собирается

сегодня, 09:07
Автор:

• Виолетта Комаровская

Первая страна Европы заявила о завершении эпидемии коронавируса

Словения стала первой страной Европы, которая официально объявила о завершении эпидемии коронавируса. Официальное заявление сделало правительство государства, сообщает Reuters.

Всего в Словении, где живет около двух миллионов человек, коронавирусом переболели чуть менее полторы тысячи человек. Из них 103 человека умерли. В течении последних двух недель за день в стране фиксировали максимум 7 новых случаев инфицирования. Это и дало основания полагать, что Словении удалось преодолеть эпидемию, сказали представители правительства. 

Подобное заявление повлечет за собой снятие ряда ограничений. Вместе с тем, отменять карантин полностью пока не будут. К примеру, если в Словению приедет кто-то из граждан других стран ЕС, то проходить семидневный карантин ему уже не нужно будет. А вот туристам или рабочим с любых других государств придется провести в обсервации две недели. Если же на границе у них заметят симптомы респираторного заболевания, их в страну не пустят. Придерживаться правил санитарной безопасности обяжут и граждан самой Словении. Это касается, скажем ношения маски в общественных местах и соблюдения дистанции. 

Напомним, что эпидемию коронавируса в Словении объявили официально 12 марта. Сейчас же власти страны уверяют, что имеют дело с самой благоприятной эпидемиологической картиной в Европе. 

Ранее "Комментарии" рассказывали о том, что в пятницу, 15 мая, свои границы частично откроют страны Балтики. 


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Источник: https://www.reuters.com/article/us-health-coronavirus-slovenia/slovenia-calls-an-end-to-its-coronavirus-epidemic-relaxes-some-border-controls-idUSKBN22R02B?il=0
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