Сегодня откроют свои границы три европейские страны

Сегодня страны Прибалтики открывают границы, невзирая на продолжающуюся пандемию коронавируса. Однако безвизовые поездки будут пока разрешены лишь гражданам Литвы, Латвии и Эстонии, которые могут путешествовать по балтийским странам. Соответствующий документ сегодня подпишут в Риге, говорят в МИД.

Министры подпишут меморандум “Об отмене ограничений на передвижение между странами автомобильного, железнодорожного, воздушного и морского транспорта, а также о сотрудничестве во время кризиса”. Теперь путешествовать по Прибалтике могут все те, кто пребывал в изоляции во время карантина и не имеет признаков инфекционного заболевания. Однако, предупреждают в МИД, при пересечении границ будет выборочный контроль состояния здоровья.

Ранее “Комментарии” сообщали, что остров Исландия планирует открыть свои границы для всех иностранцев не позднее 15 июня. Путешественники смогут пройти тест на коронавирус прямо в Международном аэропорту Кефлавик, но услуга, скорее всего, будет платной.

Также мы писали, что невзирая на то, что Украина официально закрыла воздушное пространство еще в марте, в аэропорт “Борисполь” продолжают пребывать спецрейсы из других стран. Так, только в минувшие сутки под Киевом приземлилось три спецрейса из Стамбула, Шарм-эль-Шейха и Дубая, на борту которых было более 400 пассажиров.





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