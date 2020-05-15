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Еще одна страна заявила об окончании эпидемии коронавируса

Новых случаев инфицирования коронавирусом в стране не фиксировали в течение последних 17 дней

сегодня, 12:10
Автор:

• Виолетта Комаровская

Еще одна страна заявила об окончании эпидемии коронавируса

Маврикий стал еще одной страной, которая объявила об окончании эпидемии коронавируса. С официальным заявлением выступили власти страны, пишет The Jakarta Post.

Маврикий - это небольшое островное государство в Африке. Его население едва достигает 1 млн 300 тыс. человек. Вместе с тем, COVID-19 здесь переболели 332 человека. 10 пациентов от коронавируса умерли. 

С началом пандемии в стране ввели жесткие ограничения и, похоже, карантин дал свои результаты. За последние 17 дней на Маврикии не зафиксировали на единого нового случая заболевания. Все же, кто подхватил инфекцию ранее, уже выздоровели и вернулись домой. 

"Эту битву мы выиграли благодаря пониманию со стороны граждан, которые приняли все ограничения с пониманием. А это и полный запрет выхода на улицу, закрытие магазинов и границ", - обратился к гражданам глава маврикийского министерства здравоохранения Кайлеш Ягутпал. Он также попросил сограждан не терять бдительность, ведь опасность новой вспышки коронавируса все еще не миновала. 

"Войну мы еще не выиграли", - добавил Ягутпал.

Уже сегодня в стране ослабят карантин. Предпринимателям разрешат открыть магазины с продуктами и промышленными товарами, пекарни, рыбные и мясные лавки. Можно также организовывать свадьбы и похороны, но максимум на 10 человек. А вот торговые центры, бары, рестораны и рынки пока будут закрыты. Как и местные пляжи, популярные среди иностранных туристов. 

Ранее "Комментарии" рассказывали о том, что Словения первой из европейских стран заявила об окончании эпидемии коронавируса


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Источник: https://www.thejakartapost.com/news/2020/05/14/mauritius-says-battle-won-as-all-virus-patients-discharged.html
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