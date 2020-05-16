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Разыскивали 25 лет: во Франции задержан подозреваемый в руандском геноциде

Вознаграждение в 5 млн долларов было объявлено за голову подозреваемого в геноциде в Руанде, которого разыскивали десятки лет

сегодня, 23:08
Автор:

• Таисия Ерохина

Разыскивали 25 лет: во Франции задержан подозреваемый в руандском геноциде

Во Франции задержали подозреваемого в геноциде в Руанде Фелисьена Кабугу через 26 лет после совершения преступлений. Об этом сообщает Deutsche Welle.

Так, полиция арестовала одного из последних ключевых подозреваемых, которые разыскиваются в связи с геноцидом в Руанде. Кабуга некогда был одним из богатейших людей Руанды, а потом, как оказалось, жил под вымышленным именем в одном из пригородов Парижа. Как рассказали во французском правительстве, правоохранители разыскивали мужчину в течение 25 лет. А в США за голову преступника было объявлено вознаграждение в 5 млн долларов.

Как известно, Кабуга обвиняется в финансировании экстремистов из племени хуту, на которых возлагают ответственность за убийства около 800 тыс. человек в течение 100 дней в 1994 году. Отметим, что геноцид в Руанде официально имеет название "Геноцид против тутси" - массовое убийство представителей племени руандийских тутси представителями местных племен хуту с 6 апреля по 18 июля 1994 года, осуществленное по приказу власти последних. Во время этих событий погибло от 500 тысяч до 1 млн человек, что составило около 20% от всего населения страны. Добавим, что геноцид имел серьезное влияние на Руанду и соседние страны: массовые изнасилования привели ко всплеску заболеваемости СПИДом, а уничтожение инфраструктуры и крупные жертвы имели тяжелые последствия для экономики.

Ранее "Комментарии" писали, что в деле о скандальном взлом электронной почты Меркель в похищении переписки подозревают военных шпионов из России.


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Источник: https://p.dw.com/p/3cK5w
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