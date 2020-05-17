В Украину прибыли костюмы биологической защиты из Китая

Самолет с грузом защитных одноразовых костюмов биологической защиты доставил средства защиты из Китая в Украину. ОБ этом сообщил министр здравоохранения Максим Степанов.

"Груз уже прибыл в Украину, начиная с понедельника начнется распределение этих костюмов по медучреждениям и лабораторным центрам", – сообщил Степанов. Чиновник также подчеркнул, что уже в понедельник-вторник защитные костюмы отправят медработникам.

В продолжение темы средств защиты Максим Степанов напомнил, что костюмы биозащиты, которые закупил "Нафогаз", уже отправлены в регионы.

"Эти костюмы были распределены и отправлены в регионы, в 98 больниц, которые работают с больными с COVID-19", – сказал министр.

Ранее в Минздраве пожаловались на форс-мажорные обстоятельства, которые вызвали задержку в доставке купленных костюмов. Согласно договору с постащиком, китайские защитные костюмы должны были попасть в украину до 1 мая. Но власти Китая запретили таможне выпускать за рубеж партии защитных средств.

Как сообщал портал "Комментарии", это уже не первый рейс с средствами защиты из Китая -ранее самолет из Китая со средствами защиты врачей, полиции, военных принял аэропорт в Борисполе. 300 тыс. респираторов, 35 тыс. костюмов защиты, 1,8 млн обычных медицинских масок и другие средства защиты - таково было содержание груза.

Подписывайтесь на наш Telegram-канал, чтобы первыми узнать о самых важных событиях!