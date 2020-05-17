МАУ закрыла продажу билетов на все международные рейсы

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Украинский авиаперевозчик "Международные авиалинии Украины" закрыл продажу билетов на все международные рейсы. Ограничение вводится временно, до 1 июля. Об этом сообщил глава компании Евгений Дыхне.
Он заявил, что прогноз развития ситуации является плачевным, и Украина является частью глобального тренда. Это проявится в том, что отрасль выйдет на показатели, которые планировались на 2020 год, только в 2023 году. В первую очередь восстановятся среднемагистральные рейсы — и это повлияет на структуру флота авиакомпаний.
"Приоритетом деятельности авиакомпаний станет снижение расходов путем эффективного управления своим парком. Они будут использовать окончание действия договоров для сокращения парков, а также пытаться снижать лизинговые платежи", — отметил президент МАУ.
Кризис также внесет изменения в сервис, считает Дыхне. В аэропортах временно закроют бизнес-залы и магазины Duty Free. Пассажиры столкнутся с запретом на провоз ручной клади в в салоне самолета. Изменения коснутся также и питания на борту — вместо горячих блюд пассажирам предложат еду, которая заранее упакована.
Как сообщал портал "Комментарии", авиакомпания "Международные авиалинии Украины" анонсировала 11 специальных международных рейсов для возвращения граждан Украины из-за границы.
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