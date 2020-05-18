Массовый расстрел во время панихиды в США и падение военного самолета в Канаде: новости, которые вы могли пропустить

Стрельба во время панихиды

Неизвестные атаковали более сотни людей во время панихиды в американском штате Луизиана. По меньшей мере, 13 человек ранены. Один из них - в больнице в критическом состоянии, сообщает Associated Press. Все случилось в городе Богалуса, когда люди вышли почтить память погибшего Доминика Джеймса. В течении недели его считали пропавшим без вести, пока 8 мая полицейские не увидели с вертолета авто мужчины посреди леса. Внутри позже обнаружили тело водителя. Считают, что его убили, но подозреваемых пока нет. Никого не задержали и после массовой стрельбы во время поминальной службы. Люди паниковали и ни один из них не смог описать преступников. Известно лишь то, что приехали они на автомобиле, оттуда же и стреляли по людям.





Катастрофа военного самолета в Канаде

Военный самолет упал во двор дома в провинции Британская Колумбия, что на западе Канады. Это подтвердили представители ВВС страны на своей странице в Twitter. Жертвой крушения стала женщина-военная Джен Кейси, находившаяся на борту самолета. Пилоту удалось вовремя катапультироваться. Он выжил и находится в больнице в состоянии средней тяжести. Самолет начал терять высоту буквально сразу же после взлета. Что именно пошло не так - пока неизвестно. После падения во двор жилого дома воздушное судно загорелось.





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Ослабление карантина в Грузии

В Грузии с понедельника, 18 мая, решили снять часть ограничений, которые ввели в стране вместе с чрезвычайным положением. Уже сегодня там откроются парикмахерские, салоны красоты, а также различные центры эстетической медицины, пишет "Эхо Кавказа". Людям разрешили собираться в группы более чем по три человека. Правда, если только это не касается автомобилей. В машинах по прежнему действует правило: максимум 3 человека. Из них двое - это пассажиры, которые должны находится на заднем сидении. Заработать сегодня должно и Агенство обслуживания МВД. В частности, будущие водители смогут сдать экзамены на получение прав. Чрезвычайное положение в Грузии ввели из-за пандемии коронавируса и действовать оно будет, как минимум, до 22 мая.





Туристический сезон во Франции

Франция определилась с датой начала туристического сезона. Отдыхающим откроют границы уже с 21 июня. Об этом в интервью газете JDD рассказал госсекретарь Франции Жан-Батист Лемуан. До этой даты туристическая отрасль должна подготовить максимальное количество мест для отдыхающих, соблюдая при этом все санитарные правила и нормы. Если же эпидемия коронавируса пойдет на спад активнее, чем планируется, то туристический сезон может стартовать еще раньше. Госсекретарь также призвал французов в этом году поддержать отечественный туризм и провести отпуск в пределах страны.





Также узнайте, какой будет погода в понедельник, 18 мая.

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