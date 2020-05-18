Предупреждение синоптиков: где в Украине сегодня ждать грозу

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Сегодня в регионах прогнозируют теплую и солнечную погоду, лишь местами передают дожди и грозы (смотри иллюстрацию). Об этом информирует Украинский гидрометцентр.
Так, осадки сегодня возможны в Киеве, Житомире, Чернигове, Сумах, Харькове и Луганске. Температура в этих областях будет колебаться от 14-ти до 18-ти градусов тепла. Тем временем во Львове, Ивано-Франковске, Виннице, Тернополе и Кропивницком передают до +19-ти. На градус теплее будет в Днепре и Донецке. +20…+22 ожидается в Ужгороде, Запорожье, Николаеве и Симферополе. А максимум этого дня составит 23 градуса тепла: до этих отметок воздух прогреется в Херсоне и Одессе.
Согласно прогнозу Украинского гидрометцентра, дожди местами продлятся всю неделю, а температура останется примерно такой же, как сегодня.
Ранее “Комментарии” сообщали, что ученые предупреждают о надвигающихся магнитных бурях. По информации Лаборатории рентгеновской астрономии солнца, в этом месяце человечество ожидает три вспышки подряд, а в июне такие явления произойдут дважды.
Также мы писали, что в астрологическом зодиаке появился 13-й знак. Об этом сообщили на образовательном портале NASA SpacePlace. По мнению исследователей, отныне созвездия расположены по-другому относительно эклиптики Солнца, которая пересекает 13 созвездий: известные всем Овен, Телец, Близнецы, Рак, Лев, Дева, Весы, Скорпион, Стрелец, Козерог, Водолей, Рыбы, а также Змееносец.
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