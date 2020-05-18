В Ухане скрывали настоящие факты о коронавирусе, - главный эпидемиолог Китая

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В китайском городе Ухань, где, согласно официальной информации, впервые выявили новый COVID-19 в декабре минувшего года, скрывали истинные масштабы эпидемии. Об этом рассказал ведущий советник правительства Китая по борьбе с коронавирусом Чжун Наньшань в эфире телеканала CNN.
"Местные власти не хотели говорить правду в тот момент", — заявил главный эпидемиолог Китая. — В самом начале они молчали, и я сказал бы, что, возможно, реальное число заразившихся было больше".
Эпидемиолог говорит, что начал подозревать фальсифицированную информацию, когда в Ухане якобы не было ухудшения ситуации 10 дней кряду, в то время, как коронавирус начал активно распространяться по всему миру. Чжун Наньшань говорит, что 18 января он прилетел в Ухань, чтобы вместе со своей командой провести исследование коронавируса. Тогда местные медики предупредили его, что все обстоит гораздо хуже, чем пишут в отчетах.
По данным CNN, именно Чжун Наньшань 20 января одним из первых заявил в эфире Центрального телевидения Китая, что коронавирус нового типа передается от человека к человеку, хотя власти Уханя утверждали обратное.Как ранее сообщали "Комментарии", коронавирус немного ослабил хватку. За минувшие сутки в Украине он поразил еще 325 человек, что на сотню меньше, чем было днем ранее. Таким образом, диагноз COVID-19 с начала вспышки в стране официально подтвердили уже у 18 616 пациентов. Об этом говорится в новой статистике, которую опубликовало Министерство здравоохранения.
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