Минздрав разрешил работу пляжей в Украине

В этом сезоне украинские пляжи примут отдыхающих. Министерство здравоохранения представило свои рекомендации гражданам, которым лучше воздержаться от посещения пляжей. Об этом сообщил главный санитарный врач Украины Виктор Ляшко.

Институт эпидемиологии инфекционных болезней подтвердил, что морская соль совместно с ультрафиолетовым излучением уничтожает возбудителя коронавирусной болезни, подчеркнули в Минздраве.

"В этом сезоне мы сможем купаться. Мы провели консультации с институтом эпидемиологии инфекционных болезней. Специалисты подтвердили, что морская соль совместно с ультрафиолетовым излучением уничтожает возбудителя коронавирусной болезни. Поэтому будет позволено открыть пляжный сезон в Украине, наверное, как и в других странах мира" , - заявил Ляшко.

Отмечается, что пляжи откроют как у моря, так и у пресноводных рек.

"Даже несмотря на то, что в пресной воде возбудитель имеет возможность выживать, по имеющейся информации в реках с проточной водой инфицироваться достаточно сложно. Поэтому и в отношении речного пляжного сезона также Минздрав будет предоставлять разрешение в этом сезоне отдыха", - заявил он.

Тем не менее, Минздрав рекомендует не посещать пляжи людям из так называемых "групп риска". Это люди старше 60 лет, а также те, кто имеет хронические заболевания. Для отдыхающих обязательными правилами станут соблюдение двухметровой дистанции и обязательное ношение маски.

Как сообщал портал "Комментарии", правительство Греции решило смягчить условия карантинных ограничений. В стране откроются 515 пляжей, среди которых есть как коммунальные, так и частные.

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