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Греция открывает более полутысячи пляжей

Пляжи Греции будут работать с ограничениями

сегодня, 15:31
Автор:

• Сергей Медведев

Греция открывает более полутысячи пляжей

Правительство Греции решило смягчить условия карантинных ограничений. В стране откроются 515 пляжей, среди которых есть как коммунальные, так и частные. Открытие мест отдыха запланировано на 16 мая. Об этом сообщили в Генеральном секретариате гражданской защиты. 

В ведомстве уточнили, что некоторые ограничения все же будут действовать.

"Следуя рекомендациям специального консультативного комитета Министерства здравоохранения по кризису коронавируса, эти ограничения включают ограничение на 40 человек на 1000 квадратных метров площади и расстояние между зонтиками от солнца не менее 4 метров", - сказано в сообщении..

Кафе и рестораны на пляжах будут работать только на вынос. Продажа алкоголя  будет запрещена. Спортивные мероприятиях на пляжных территорий проводить не будут. Работникам пляжей советуют носить маски, но обязательным масочный режим не является.

Как сообщал  портал "Комментарии", местные власти Барселоны разрешили жителям посещать пляжи для купания и занятий спортом, но только в строго ограниченное время по утрам и под присмотром полиции.


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Источник: https://www.ekathimerini.com/252640/article/ekathimerini/news/beach-clubs-to-open-on-saturday-with-restrictions
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