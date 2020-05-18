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Украинцы смогут голосовать по месту фактического проживания и менять участок онлайн

Новые правила вступят в силу с 1 июля 2020 года, ЦИК уже одобрила

сегодня, 20:38
Автор:

• Антон Корнилов

Украинцы смогут голосовать по месту фактического проживания и менять участок онлайн

Центральная избирательная комиссия приняла новые правила, которые позволяют сменить избирательный адрес участка по месту фактического проживания. Также теперь избиратели смогут подавать заявления о смене места голосования не только в бумажной, но и в электронной форме онлайн. Об этом сообщили в издании Украинская правда со ссылкой на заявление пресс-службы Центральной избирательной комиссии.

Новые правила направлены на реализацию избирательных прав внутренне перемещенных лиц и избирателей, которые проживают не по месту регистрации. По мнению представителей Центральной избирательной комиссии, возможность смены адреса голосования онлайн и возможность голосовать по месту фактического проживания увеличат число избирателей среди украинцев.

По словам председателя Центральной избирательной комиссии Олега Диденко, такое заявление можно подать в любое время до пятого дня от начала избирательного процесса. Также он считает, что это расширит возможности избирательных прав украинцев.

Как сообщал портал "Комментарии", Тищенко идет в мэры Киева.


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Источник: https://www.pravda.com.ua/rus/news/2020/05/18/7252123/
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