Украинцы смогут голосовать по месту фактического проживания и менять участок онлайн

Центральная избирательная комиссия приняла новые правила, которые позволяют сменить избирательный адрес участка по месту фактического проживания. Также теперь избиратели смогут подавать заявления о смене места голосования не только в бумажной, но и в электронной форме онлайн. Об этом сообщили в издании Украинская правда со ссылкой на заявление пресс-службы Центральной избирательной комиссии.

Новые правила направлены на реализацию избирательных прав внутренне перемещенных лиц и избирателей, которые проживают не по месту регистрации. По мнению представителей Центральной избирательной комиссии, возможность смены адреса голосования онлайн и возможность голосовать по месту фактического проживания увеличат число избирателей среди украинцев.

По словам председателя Центральной избирательной комиссии Олега Диденко, такое заявление можно подать в любое время до пятого дня от начала избирательного процесса. Также он считает, что это расширит возможности избирательных прав украинцев.

Как сообщал портал "Комментарии", Тищенко идет в мэры Киева.

Подписывайтесь на наш Telegram-канал, чтобы первыми узнать о самых важных событиях!