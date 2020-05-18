Украинцы смогут голосовать по месту фактического проживания и менять участок онлайн

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Центральная избирательная комиссия приняла новые правила,
которые позволяют сменить избирательный адрес участка по месту фактического
проживания. Также теперь избиратели смогут подавать заявления о смене места
голосования не только в бумажной, но и в электронной форме онлайн. Об этом
сообщили в издании Украинская правда со ссылкой на заявление пресс-службы
Центральной избирательной комиссии.
Новые правила направлены на реализацию избирательных прав
внутренне перемещенных лиц и избирателей, которые проживают не по месту регистрации.
По мнению представителей Центральной избирательной комиссии, возможность смены
адреса голосования онлайн и возможность голосовать по месту фактического
проживания увеличат число избирателей среди украинцев.
По словам председателя Центральной избирательной комиссии
Олега Диденко, такое заявление можно подать в любое время до пятого дня от
начала избирательного процесса. Также он считает, что это расширит возможности
избирательных прав украинцев.
Как сообщал портал "Комментарии", Тищенко идет в мэры Киева.
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