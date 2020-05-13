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Тищенко идет в мэры Киева, - источник

В Верховной Раде утверждают, что народный депутат от "Слуги народа" все же решился баллотироваться на местных выборах в Киевскую ГГА

сегодня, 17:44
Автор:

• Екатерина Белоброва

Тищенко идет в мэры Киева, - источник

Штатный фотограф парламента Украины Ян Доброносов заявил, что народный депутат Верховной Рады Николай Тищенко, представляющий фракцию "Слуга народа", будет выдвигать свою кандидатуру на ближайших местных выборах в Киеве. Об этом он написал на своей странице в Facebook.

"Николай Тищенко подтвердил, что будет идти в мэры Киева", - указано в сообщении.

Напомним, ранее портал "Комментарии" сообщал, что в столице и по всей Украине разгорелся скандал после того, как журналисты застали ресторан "Велюр", принадлежащий нардепу Николаю Тищенко, работающим в разгар карантина. При этом сам нардеп решил пойти ва-банк и отметил, что прессе придется доказать, что столичный ресторан действительно оказывал платные услуги общественного питания и только после этого он заплатит штраф. 

"Если нарушение закона было зафиксировано, он заплатит штраф в ту же секунду. Я буду контролировать это лично", - написал нардеп и владелец "Велюра".

Однако не успел утихнуть "ресторанный резонанс", ловкие журналисты заподозрили нарушение карантина и  в салонах красоты, которые принадлежат супруге Тищенко, Алле Барановской.


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