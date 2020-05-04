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Ресторан Велюр готов заплатить штраф: нардеп Тищенко назвал условие

Если нарушения карантина действительно были, штраф обяжут заплатить директора ресторана "Велюр" - Тищенко

сегодня, 09:01
Автор:

• Виолетта Комаровская

Ресторан Велюр готов заплатить штраф: нардеп Тищенко назвал условие

Николай Тищенко, нардеп со "Слуги народа", назвал свое условие, при котором его ресторан "Велюр" может оплатить штраф за нарушение карантина. Это произойдет в случае, если нарушение закона было зафиксировано, сообщил депутат на своей странице в Facebook. 

Ответственность за нарушение карантина, если таково было, Тищенко готов возложить на директора ресторана.

"Если нарушение закона было зафиксировано, он заплатит штраф в ту же секунду. Я буду контролировать это лично", - написал нардеп и владелец "Велюра".

Сам же Тищенко пообещал в случае доказательства вины готовить лично кормить киевских врачей. Варить им обеды собирается до окончания карантина. Позже, добавили нардеп, он расскажет все подробности и опубликовал вместе с обращением свое фото на кухне. 

Скандал вокруг ресторана "Велюр" возник на прошлой неделе. Николая Тищенко обвинили в том, что его заведение работает, несмотря на карантин. Доказательства обнаружили журналисты программы "Наші гроші". В ресторан пришли правоохранители с проверкой и посетителей там в этот момент не было. Сам народный депутат утверждает, что клиентов в "Велюре" не принимают. Однако в ресторане проводят закрытые личные встречи, например, штаба Тищенко по развитию Киева. Во фракции "Слуга народа" сказали, что будут проверять информацию о работе ресторана "Велюр". Часть коллег по фракции, как Гео Лерос, выступили против Тищенко, другие же, как Яременко и Иванисов, его поддержали. Об этом "Комментарии" рассказывали ранее.

Фото: Facebook/Николай Тищенко


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Источник: https://www.facebook.com/NikolayTishenko
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