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Обвал дома в Одессе: спасатели демонтируют стену

Во время обвала дома в Одессе было разрушено квартиры на трех этажа, в которых жили 17 человек

сегодня, 09:31
Автор:

• Виолетта Комаровская

Обвал дома в Одессе: спасатели демонтируют стену

Спасатели начали демонтировать стену дома в Одессе, где накануне случился обвал. Также частично собираются разобрать крышу здания. Об этом сообщила пресс-служба ГСЧС. 

Дом на Торговой улице в Одессе обрушился накануне около 16:00. Рухнула стена и кровля. Три квартиры на втором, третьем и четвертом этажах частично разрушены. В общей сложности, там жили 17 человек. Однако все из них в момент, когда упала стена, были не дома и жертв удалось избежать. В ГСЧС отчитались, что все жители сейчас в безопасности. 

Этому дому уже 130 лет. Он мог не выдержать строительных работ, которые проводились неподалеку, рассказал ранее начальник полиции области Олег Бех. На строительной площадке работал экскаватор и это могло спровоцировать разрушающее движение грунта. Но так ли это еще предстоит выяснить экспертам. Кому принадлежит строительная техника, выясняют. 

Стену поврежденного дома решили разобрать, чтобы избежать дальнейшего разрушения. В части дома, которая уцелела, находится еще около 30 квартир. На месте обвала работают более 260 человек и полсотни единиц техники. 

Это, напомним, не первый обвал жилого дома в Одессе за последние два месяца. В начале апреля рухнул памятник архитектуры 19 века. Упали перекрытия, разрушив несколько квартир. Тогда также обошлось без жертв. 


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Источник: https://www.dsns.gov.ua/ua/Dovidka-za-dobu/108539.html
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