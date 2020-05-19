Обвал дома в Одессе: спасатели демонтируют стену

Спасатели начали демонтировать стену дома в Одессе, где накануне случился обвал. Также частично собираются разобрать крышу здания. Об этом сообщила пресс-служба ГСЧС.

Дом на Торговой улице в Одессе обрушился накануне около 16:00. Рухнула стена и кровля. Три квартиры на втором, третьем и четвертом этажах частично разрушены. В общей сложности, там жили 17 человек. Однако все из них в момент, когда упала стена, были не дома и жертв удалось избежать. В ГСЧС отчитались, что все жители сейчас в безопасности.

Этому дому уже 130 лет. Он мог не выдержать строительных работ, которые проводились неподалеку, рассказал ранее начальник полиции области Олег Бех. На строительной площадке работал экскаватор и это могло спровоцировать разрушающее движение грунта. Но так ли это еще предстоит выяснить экспертам. Кому принадлежит строительная техника, выясняют.

Стену поврежденного дома решили разобрать, чтобы избежать дальнейшего разрушения. В части дома, которая уцелела, находится еще около 30 квартир. На месте обвала работают более 260 человек и полсотни единиц техники.

Это, напомним, не первый обвал жилого дома в Одессе за последние два месяца. В начале апреля рухнул памятник архитектуры 19 века. Упали перекрытия, разрушив несколько квартир. Тогда также обошлось без жертв.

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