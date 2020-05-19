В США и Китае заявили о шести вакцинах от COVID-19, которые протестировали на людях, - Reuters

В США и Китае сообщили об успешном испытании вакцин против COVID-19 на людях. Об этом сообщает Reuters.

Так, в американской биотехнологической компании Moderna говорят, что завершили первую фазу клинических испытаний вакцины от коронавируса на людях. Сообщается, что испытания на добровольцах вакцины mRNA-1273 начались в апреле. В результате, число антител у добровольцев в зависимости от дозы препарата или превышало соответствующий показатель в крови людей, излечившихся от COVID-19, или находилось примерно на том же уровне. Кроме того, ученые подтвердили, что вакцина хорошо переносится и пока подтверждает свою безопасность. А вторая стадия испытаний начнется уже в июле.

Тем временем в Китае разрабатывают сразу пять различных вакцин, для испытания которых привлекли 2575 добровольцев. Ученые также говорят о том, что новинки безопасны, эффективны и без серьезных побочных эффектов.

По состоянию на вторник, 19 мая, в мире заражены COVID-19 4,8 миллиона человек и скончалось более 318 000 пациентов.

Ранее “Комментарии” сообщали, что медики лабораторно подтвердили 260 новых случаев коронавируса в Украине - это на 65 человек меньше, чем за минувшие сутки. Таким образом, по состоянию на 9:00 утра вторника, количество инфицированных в нашей стране составляет 18876 человек. Об этом сообщает МОЗ Украины.

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