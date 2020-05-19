Успех в борьбе с коронавирусом в Украине на 19 мая: за сутки заразилось минимальное количество человек

Медики лабораторно подтвердили 260 новых случаев коронавируса в Украине - это на 65 человек меньше, чем за минувшие сутки. Таким образом, по состоянию на 9:00 утра вторника, количество инфицированных в нашей стране составляет 18876 человек. Об этом сообщает МОЗ Украины.

По информации медиков, на сегодняшний день, 19 мая, из-за осложнений, вызванных COVID-19, скончалось уже 548 пациентов. В то же время вылечили рекордное количество - 5632 человека.

Если обратить внимание на темпы распространения коронавируса в регионах, то лидерство все еще удерживает Черновицкая область, где, кстати, в свое время зафиксировали первый случай COVID-19 в Украине. Меньше всего поражены Донбасс и Черниговская область. В других же регионах дела обстоят так:

Винницкая область - 751 случай;

Волынская область - 635 случаев;

Днепропетровская область - 843 случая;

Донецкая область - 131 случай;

Житомирская область - 573 случая;

Закарпатская область - 911 случаев;

Запорожская область - 385 случаев;

Ивано-Франковская область - 1235 случаев;

Кировоградская область - 445 случаев;

Киев - 2359 случаев;

Киевская область - 1245 случаев;

Львовская область - 1098 случаев;

Луганская область - 42 случая;

Николаевская область - 263 случая;

Одесская область - 784 случая;

Полтавская область - 264 случая;

Ровенская область - 1188 случаев;

Сумская область - 164 случая;

Тернопольская область - 1081 случай;

Харьковская область - 816 случаев;

Херсонская область - 168 случаев;

Хмельницкая область - 267 случаев;

Черновицкая область - 2742 случая;

Черкасская область - 376 случаев;

Черниговская область - 110 случаев.





Ранее "Комментарии" сообщали, что известный украинский врач - инфекционист и педиатр Евгений Комаровский - рассказал, стоит ли в этом году планировать отдых на море. Этой теме доктор посвятил часть эфира в YouTube.

Кроме того, мы писали, что в Черновцах произошел конфликт священнослужителей местной епархии УПЦ МП и журналистов издания "Молодой Буковинец". Ссора произошла после того, как в этом СМИ обнародовали информацию о COVID-19 у секретаря и еще 20 священников Черновицко-Буковинской епархии. В результате, секретарь, у которого якобы нашли коронавирус, пришел в редакцию

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