Успех в борьбе с коронавирусом в Украине на 19 мая: за сутки заразилось минимальное количество человек

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Медики лабораторно подтвердили 260 новых случаев
коронавируса в Украине - это на 65 человек меньше, чем за минувшие сутки.
Таким образом, по состоянию на 9:00 утра вторника, количество
инфицированных
в нашей стране составляет 18876 человек. Об этом сообщает МОЗ Украины.
По информации медиков, на сегодняшний день, 19 мая, из-за осложнений, вызванных COVID-19, скончалось уже 548 пациентов. В то же время вылечили рекордное количество - 5632 человека.
Если обратить внимание на темпы распространения коронавируса в регионах, то лидерство все еще удерживает Черновицкая область, где, кстати, в свое время зафиксировали первый случай COVID-19 в Украине. Меньше всего поражены Донбасс и Черниговская область. В других же регионах дела обстоят так:
Винницкая область - 751 случай;
Волынская область - 635 случаев;
Днепропетровская область - 843 случая;
Донецкая область - 131 случай;
Житомирская область - 573 случая;
Закарпатская область - 911 случаев;
Запорожская область - 385 случаев;
Ивано-Франковская область - 1235 случаев;
Кировоградская область - 445 случаев;
Киев - 2359 случаев;
Киевская область - 1245 случаев;
Львовская область - 1098 случаев;
Луганская область - 42 случая;
Николаевская область - 263 случая;
Одесская область - 784 случая;
Полтавская область - 264 случая;
Ровенская область - 1188 случаев;
Сумская область - 164 случая;
Тернопольская область - 1081 случай;
Харьковская область - 816 случаев;
Херсонская область - 168 случаев;
Хмельницкая область - 267 случаев;
Черновицкая область - 2742 случая;
Черкасская область - 376 случаев;
Черниговская область - 110 случаев.
Ранее "Комментарии" сообщали, что известный украинский врач - инфекционист и педиатр Евгений Комаровский - рассказал, стоит ли в этом году планировать отдых на море. Этой теме доктор посвятил часть эфира в YouTube.Кроме того, мы писали, что в Черновцах произошел конфликт священнослужителей местной епархии УПЦ МП и журналистов издания "Молодой Буковинец". Ссора произошла после того, как в этом СМИ обнародовали информацию о COVID-19 у секретаря и еще 20 священников Черновицко-Буковинской епархии. В результате, секретарь, у которого якобы нашли коронавирус, пришел в редакцию.
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