Язык

Українська

Русский

Coinspot 19.05.2020

BTC/USD

9599.91

ETH/USD

212.07

LTC/USD

44.66

НБУ 19.05.2020

USD/UAH

26.70

EUR/UAH

29.16

RUB/UAH

0.36

Язык

UA RU

Рубрики

МЕНЮ

Спецпроекты
Comm:ratings
Министр соцсетей
Записки эмигранта
Курс гривни
Comm:franchise
Comm:franchise
Главная Новости Общество события Успех в борьбе с коронавирусом в Украине на 19 мая: за сутки заразилось минимальное количество человек
НОВОСТИ Все новости

Успех в борьбе с коронавирусом в Украине на 19 мая: за сутки заразилось минимальное количество человек

Количество инфицированных в Украине составляет 18876 человек

сегодня, 09:25
Автор:

• Елена Волкова

Успех в борьбе с коронавирусом в Украине на 19 мая: за сутки заразилось минимальное количество человек

Медики лабораторно подтвердили 260 новых случаев коронавируса в Украине - это на 65 человек меньше, чем за минувшие сутки. Таким образом, по состоянию на 9:00 утра вторника, количество инфицированных в нашей стране составляет 18876 человек. Об этом сообщает МОЗ Украины.
По информации медиков, на сегодняшний день, 19 мая, из-за осложнений, вызванных COVID-19, скончалось уже 548 пациентов. В то же время вылечили рекордное количество -  5632 человека.

Если обратить внимание на темпы распространения коронавируса в регионах, то лидерство все еще удерживает Черновицкая область, где, кстати, в свое время зафиксировали первый случай COVID-19 в Украине. Меньше всего поражены Донбасс и Черниговская область. В других же регионах дела обстоят так:

Винницкая область - 751 случай;
Волынская область - 635 случаев;
Днепропетровская область - 843 случая;
Донецкая область - 131 случай;
Житомирская область - 573 случая;
Закарпатская область - 911 случаев;
Запорожская область - 385 случаев;
Ивано-Франковская область - 1235 случаев;
Кировоградская область - 445 случаев;
Киев - 2359 случаев;
Киевская область - 1245 случаев;
Львовская область - 1098 случаев;
Луганская область - 42 случая;
Николаевская область - 263 случая;
Одесская область - 784 случая;
Полтавская область - 264 случая;
Ровенская область - 1188 случаев;
Сумская область - 164 случая;
Тернопольская область - 1081 случай;
Харьковская область - 816 случаев;
Херсонская область - 168 случаев;
Хмельницкая область - 267 случаев;
Черновицкая область - 2742 случая;
Черкасская область - 376 случаев;
Черниговская область - 110 случаев.


Ранее "Комментарии" сообщали, что известный украинский врач - инфекционист и педиатр Евгений Комаровский - рассказал, стоит ли в этом году планировать отдых на море. Этой теме доктор посвятил часть эфира в YouTube.

Кроме того, мы писали, что в Черновцах произошел конфликт священнослужителей местной епархии УПЦ МП и журналистов издания "Молодой Буковинец". Ссора произошла после того, как в этом СМИ обнародовали информацию о COVID-19 у секретаря и еще 20 священников Черновицко-Буковинской епархии. В результате, секретарь, у которого якобы нашли коронавирус, пришел в редакцию.


Подписывайтесь на наш Telegram-канал, чтобы первыми узнать о самых важных событиях!


Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.
Источник: comments.ua
Теги:

Новости партнеров

Новости

Все новости
????????...