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В Минздраве рассказали, на сколько еще продлят карантин в Украине

Карантин 22 мая в Украине не закончится, но частичное снятие ограничений, которое анонсировали ранее, состоится

сегодня, 11:05
Автор:

• Виолетта Комаровская

В Минздраве рассказали, на сколько еще продлят карантин в Украине

Карантин в Украине продлят, как минимум, еще на месяц - до 22 июня. Об этом в эфире утренней программы на телеканале "1+1" рассказал Виктор Ляшко. По словам главного санитарного врача, некоторые ограничения при этом все же снимут. 

В последний раз карантин в Украине Кабинет министров продлил до 22 мая. Этот срок истекает уже в эту пятницу. Однако к тому времени правительство собирается дату вновь  сдвинуть - до 22 июня. Но это уже будет адаптивный карантин, говорит Ляшко. Во-первых, останутся этапы смягчения карантина. Так, например, уже 22 мая полноценно заработает наземный общественный транспорт, откроют спортзалы и отели. А 25 мая могут открыть и метро. Об этом ранее рассказывал премьер-министр Денис Шмыгаль. Во-вторых, адаптивный карантин предполагает, что в регионах местные власти смогут, по необходимости, сами вводить или снимать дополнительные ограничения. При этом они должны ориентироваться на ситуацию с распространением коронавируса. 

"Мы пока не понимаем, как вирус будет распространяться у нас летом. Пока речь идет о том, что до 22 июня продлим карантин, но это будет адаптивный карантин с определенными ограничениями. Все, на самом деле, будет зависеть от эпидемиологической ситуации", - рассказал Виктор Ляшко. 

При этом, если количество новых случаев инфицирования коронавирусом будет снижаться, то отменить карантин могут и раньше, говорит главный санврач. 

Ранее глава Минздрава Максим Степанов назвал условия отмены карантина в Украине. 


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Источник: https://tsn.ua/coronavirus/lyashko-nazvav-poperednyu-datu-do-yakoyi-v-ukrayini-diyatime-karantin-1549110.html
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