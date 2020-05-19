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Глава Минздрава назвал условия снятия карантина

Министр Степанов перечислил требования для смягчения карантина в Украине

сегодня, 09:50
Автор:

• Сергей Медведев

Глава Минздрава назвал условия снятия карантина

Ослабление карантинных ограничений с 22 мая пройдет в тех областях, которые покажут соответствие определенным требованиям. Об этом сообщил министр здравоохранения Максим Степанов.

"С 22 мая будет внедрен адаптивный карантин. Мы вводим этапы ослабления и каждый этап будет соответствовать 10 дням и начинаться с 22 мая. Мы внедряем три критерия заболеваемости и распространенности COVID-19 – заболеваемость за 7 дней на 100 тыс. населения, заполненность коек в больницах, которые лечат пациентов с коронавирусом, должна не превышать 50%, количество тестирований, которое проводится в каждом регионе. Если тот или другой регион соответствует критериям, он может перейти к следующему этапу ослабления карантина – соответственно 22 мая, 1 июня, 10 июня и 21 июня", - сказал он.

Чиновник напомнил, что с 22 мая планируется возобновить работу общественного транспорта. В стране разрешат проводить спортивные мероприятия при условии соблюдения ограничений.

Как сообщал портал "Комментарии", следующий - третий - этап смягчения карантина может начаться в Украине уже 1 июня. Об этом рассказал в эфире программы "Свобода слова" украинский премьер-министр Денис Шмыгаль.


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Источник: https://interfax.com.ua/news/general/663064.html
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