Нацбанк выпустит монету номиналом тысяча гривень

Национальный банк Украины намерен выпустить необычную сувенирную монету. Денежное средство выполнено в виде банкноты номиналом 1000 гривен, которую ввели в оборот в 2019 году. Об этом сообщили в пресс-службе Нацбанка. Монета будет серебряной. Дата официального выпуска назначена на 20 мая.

Сувенирную монету-банкноту изготовят из серебра 999,9 пробы, ее масса в чистоте составит не менее 124,4 г, размеры: 133 × 66 × 1,35 мм. При изготовлении будет использоваться защитная голограмма.

Всего будет выпущено 300 таких монет. Нацбанк намерен продавать их путем размещения лотов на электронных аукционах. К банкнотам прилагается сертификат подлинности.

На лицевой стороне монеты размещен портрет всемирно известного украинского ученого Владимира Вернадского, который считается основоположником нескольких наук — геохимии, биогеохимии. Вернадский был первым президентом Украинской академии наук. На обратной стороне изображено здание президиума Национальной академии наук Украины.





Как сообщал портал "Комментарии", в Украине выпустили новую памятную монету номиналом в 20 гривен. Согласно информации, размещенной на сайте регулятора, серебряная монета диаметром 50 мм посвящена периоду правления княгини Ольги в 945-964 годах. Монет, которые символизируют успешную политику Ольги в Киевской Руси, выпустили 2,5 тысяч штук.

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