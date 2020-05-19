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Нацбанк выпустит монету номиналом тысяча гривень

НБУ выпускает сувенирную монету в виде банкноты

сегодня, 12:38
Автор:

• Сергей Медведев

Нацбанк выпустит монету номиналом тысяча гривень

Национальный банк Украины намерен выпустить необычную сувенирную монету. Денежное средство выполнено в виде банкноты   номиналом 1000 гривен, которую ввели в оборот в 2019 году. Об этом сообщили в пресс-службе Нацбанка. Монета будет серебряной. Дата официального выпуска назначена на 20 мая.

 Сувенирную монету-банкноту изготовят из   серебра 999,9 пробы, ее масса в чистоте составит  не менее 124,4 г, размеры: 133 × 66 × 1,35 мм. При изготовлении будет использоваться защитная голограмма.

Всего будет выпущено 300 таких монет. Нацбанк намерен продавать их путем размещения лотов на электронных аукционах. К банкнотам прилагается сертификат подлинности.

На лицевой стороне монеты размещен портрет всемирно известного украинского ученого Владимира Вернадского, который считается основоположником нескольких наук — геохимии, биогеохимии. Вернадский был первым президентом Украинской академии наук. На обратной стороне изображено здание президиума Национальной академии наук Украины.

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Как сообщал портал "Комментарии",  в Украине выпустили новую памятную монету номиналом в 20 гривен.  Согласно информации, размещенной на сайте регулятора, серебряная монета диаметром 50 мм посвящена периоду правления княгини Ольги в 945-964 годах. Монет, которые символизируют успешную политику Ольги в Киевской Руси, выпустили 2,5 тысяч штук.


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Источник: https://bank.gov.ua/ua/news/all/pro-vipusk-suvenirnoyi-sribnoyi-banknoti-scho-vidtvoryuye-dizayn-banknoti-nominalom-1000-griven
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