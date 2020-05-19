В Чернобыльской зоне тестируют системы для раннего обнаружения пожаров

В Чернобыльской зоне отчуждения тестируют оборудование для раннего обнаружения пожаров. Об этом в Facebook информирует Государственное агентство Украины по управлению зоной отчуждения (ГАЗО).

Тестирование проходит в рамках пилотного проекта, который предусматривает испытания оборудования для раннего выявления пожаров на больших территориях с использованием технологии оптического и тепловизионного позиционирования. Отмечается, что уже установили одну систему.

По словам председателя ГАЗО Сергея Калашника, раннее обнаружение пожаров и постоянный мониторинг является одной из первоочередных задач, что требует комплексного решения.

"Важнейшие элементы, которые должны быть в системе раннего обнаружения пожаров – это точность и оперативность, чтобы пожарные смогли незамедлительно отправиться на место возгорания и ликвидировать его", - заявил Калашник.

Как пояснил директор ДСП "Северная Пуща" Роман Кизюна, данные с камер, которые были установлены на территории зоны отчуждения, будут поступать в диспетчерский пункт предприятия. В случае фиксации повышения температурного режима диспетчер получит автоматическое уведомление. Добавим, что система будет работать круглосуточно. Диспетчер, благодаря оптическим технологиям, сможет подробнее рассмотреть, где есть фиксированное превышение температуры, чтобы оперативно отреагировать.

Пока что система может отслеживать территорию около 10 км. Если проект покажет результат, то технологии оптического и тепловизионного позиционирования могут привлечь для "слежки" за всей территорией зоны отчуждения.

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