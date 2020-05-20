В воздухе на МКС выросла концентрация токсичного бензола

В воздухе на борту МКС стало больше токсичного бензола. Астронавты наблюдают за ростом концентрации вещества в атмосфере Международной космической станции. Пока опасности для экипажа и исследователей нет, пишет ТАСС, ссылаясь на данные пресс-службы "Роскосмоса".

Бензола хотя и стало больше в воздухе, но пока не критично. Предельно допустимые нормы не превышены, уверяют в "Роскосмосе". Ситуация на МКС находится под контролем. Что могло спровоцировать изменения показателей в атмосфере станции - в ведомстве не уточняют. Напомним, что последними 9 апреля на МКС прибыли двое российских астронавтов - Иван Вагнер и Анатолий Иванишин, а также американец - Кристофер Кэссиди.

Бензол - это жидкость, не имеющая цвета. Когда она испаряется, то издает сладковатый запах. Если вдыхать испарения бензола в небольших концентрациях и в течении короткого времени, то никакой опасности для организма это не несет. Если же воздействие более длительное, то человек может почувствовать головокружение и тошноту. Иногда, отравление бензолом может закончиться смертью.

Бензол - довольно токсичное вещество. Однако оно широко используется в промышленности. В частности, это важный эелемент в производстве красителей, пластмассы, синтетической резины и даже некоторых лекарственных препаратов.

Ранее, напомним, "Комментарии" рассказывали о том, что 27 мая компания миллиардера Илона Маска планирует впервые отправить на МКС двух астронавтов NASA.

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