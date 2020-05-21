Сенцов остро раскритиковал пресс-конференцию Зеленского и сравнил его с Путиным

Пожалуй, наиболее известный бывший политический заключенный украинец в России Олег Сенцов скептически отозвался о сегодняшней пресс-конференции главы государства Владимира Зеленского, сравнив ее с тем зрелищем, которое ему доводилось смотреть при участии российского президента Владимира Путина. Об этом Сенцов написал на своей странице в Facebook.

"Все пять лет заключения в России я смотрел пресс-конференции Путина. Это был хорошо срежиссированный театр пафоса и лжи, где единственным интересным персонажем был Цимбалюк, который из года в год спрашивал у главного актера, когда освободят украинских пленных. Сегодня я имел возможность увидеть так сказать местную постановку". - указано в сообщении.

При этом Сенцов подчеркнул, что в общении Зеленского с журналистами было куда больше демократичности и попыток изобразить искренность.

"Именно так, не настоящей искренностью, а только претензией на нее сегодня Владимир Зеленский встретил журналистов. Многие неудобные представителей СМИ не были аккредитованы, но большинство неудобных вопросов были все же заданы. Я не буду сейчас цитировать все эти ответы, кто видел трансляцию, кто уже узнал основное из новостей, но меня они не удовлетворили", - заключил автор.

Олег Сенцов заметил, что по итогам конференции украинский гарант не смог донести никакого смысла, не проявил уважения в отношении журналистов и общества, а также не смог признать собственные ошибки.

"Зато мы увидели, как на самом деле работает руководство нашей страны: пресс-секретарь указывает что делать гаранту, а тот в сложной ситуации просит Ермака кому-нибудь позвонить. Представляю, что у них там происходит, если нет камер и свидетелей", - резюмировал он, добавив, что такое "зрелище" нам предлагают наблюдать в ближайшие девять лет.





Напомним, ранее портал "Комментарии" сообщал о главных итогах пресс-конференции президента Владимира Зеленского.

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