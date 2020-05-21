Мощное наводнение в Мичигане и начало курортного сезона в Греции: новости, которые вы могли пропустить

Наводнение в Мичигане

Из-за наводнения в американском штате Мичиган пришлось эвакуировать около 10 тысяч человек. После обильных дождей там резко поднялся уровень воды и порвало дамбы. В воде оказались дома, поля и дороги. Не выдержали напора две дамбы, расположенные на реке Титтабаваси около Мидленда. Город может оказаться на три метра под водой, сообщает CNN. Местная власть назвала это наводнение самым большим за последние 500 лет. В результате проливных дождей затопило 3 с половиной тысячи домов. Людей свозят во временные приюты. Многие из них опасаются, что при таком скоплении народа не смогут избежать заражения коронавирусом.





Скачать видео





"Коронавирусный" град

Град, напоминающий по форме коронавирус, выпал в Мексике. Он круглый и имеет нечто похожее на шипы. Некоторые из пользователей соцсетей тут же приписали ему сверхъестественное происхождение. Однако метеорологи успокаивают: град подобной формы - это вполне обычное явление, пишет Daily Mail, ссылаясь на слова консультанта ВМО Жозе Мигеля Винаса. Он объяснил, что сначала, формируясь внутри бури, град становится круглым, накапливает несколько слоев льда. Затем шары начинают в друг друга врезаться, а их осколки слипаются, что гарантируют градинам "колючую" форму.





Туристический сезон в Греции

Туристический сезон Греция решила начать на 2 недели раньше, чем планировала. Курорты в стране откроются на 1 июля, а уже 15 июня. Тогда же вернуться к работе смогут отели, которые ранее закрылись на карантин, заявил премьер-министр Кириакос Мицотакис. Вместе с тем, рейсы из-за границы, в том числе и с туристами, в Греции начнут принимать только с 1 июля. А отдыхающие выборочно будут проходить медицинское обследование и буду обязаны все соблюдать санитарные правила.





Досрочные выборы в Хорватии

Досрочные выборы в парламент назначили в Хорватии. Голосование должно состояться уже 5 июля. Дату президент страны Зоран Миланович огласил через 2 дня после роспуска местного законодательного органа, пишет Радио Свобода. Теперь избирком должен определиться, как людям выбирать депутатов в условиях вспышки коронавируса. Ранее премьер Андрей Пленкович предложил провести выборы раньше на несколько месяцев, чем планировалось, чтобы можно было собрать новую команду, которая полноценно будет бороться с последствиями пандемии.





Также узнайте, что обещают звезды всем знакам зодиака на четверг, 21 мая.

Подписывайтесь на наш Telegram-канал, чтобы первыми узнать о самых важных событиях!