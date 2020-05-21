Коронавирус в Украине: количество больных накануне смягчения карантина снова резко выросло

За день до внедрения нового этапа выхода из карантина количество новых случаев инфицирования COVID-19 в Украине резко выросло. Если два дня назад их было меньше 300, вчера добавилось почти 400, то уже сегодня в Минздраве отчитались о том, что коронавирусом в Украине заболело сразу еще 476 человек. Умерли за минувшие сутки от осложнений COVID-19 в украинских больницах 15 пациентов.

Среди тех, кому диагноз только поставили, 76 врачей. Также стало больше детей, которые подхватили коронавирус - теперь их 1405 человек. Это если считать все случаи с начала вспышки в Украине.

С начала весны в Украине заболели коронавирусом уже почти 20 тысяч человек. А именно - 19 706. Из них почти каждый третий смог болезнь победить. Если говорить об абсолютной цифре, то это 6 227 человек. При этом, коронавирус унес жизни 579 пациентов. Такие данные Минздрава на утро четверга, 21 мая.

В регионах вспышка коронавируса проявляется по-разному. Ситуация выглядит следующим образом:

Луганская область - 43 случая;

Черниговская область - 117 случаев;

Донецкая область - 138 случаев;

Сумская область - 165 случаев;

Херсонская область - 173 случая;

Полтавская область - 266 случаев;



Николаевская область - 274 случая;

Хмельницкая - 294 случая;



Черкасская область - 381 случай;

Запорожская область - 398 случаев;

Кировоградская область - 455 случаев;

Житомирская область - 589 случаев;

Волынская область - 698 случаев;



Винницкая область - 788 случаев;

Одесская область - 806 случаев;

Харьковская - 851 случай;

Днепропетровская область - 856 случаев;

Закарпатская область - 964 случая;

Тернопольская - 1098 случаев;



Львовская область - 1175 случаев;

Ивано-Франковская область - 1257 случаев;

Ровенская область - 1287 случаев;

Киевская область - 1316 случаев;

г. Киев - 2475 случаев;

Черновицкая область - 2842 случая;





Ранее "Комментарии" рассказывали о том, что в Украине общенациональный карантин продлили до 22 июня. Однако теперь он будет адаптивным. А следующий этап снятия ограничений стартует уже в эту пятницу, 22 мая.

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