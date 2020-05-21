Коронавирус в Украине: количество больных накануне смягчения карантина снова резко выросло

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За день до внедрения нового этапа выхода из карантина количество новых случаев инфицирования COVID-19 в Украине резко выросло. Если два дня назад их было меньше 300, вчера добавилось почти 400, то уже сегодня в Минздраве отчитались о том, что коронавирусом в Украине заболело сразу еще 476 человек. Умерли за минувшие сутки от осложнений COVID-19 в украинских больницах 15 пациентов.
Среди тех, кому диагноз только поставили, 76 врачей. Также стало больше детей, которые подхватили коронавирус - теперь их 1405 человек. Это если считать все случаи с начала вспышки в Украине.
С начала весны в Украине заболели коронавирусом уже почти 20 тысяч человек. А именно - 19 706. Из них почти каждый третий смог болезнь победить. Если говорить об абсолютной цифре, то это 6 227 человек. При этом, коронавирус унес жизни 579 пациентов. Такие данные Минздрава на утро четверга, 21 мая.
В регионах вспышка коронавируса проявляется по-разному. Ситуация выглядит следующим образом:
Луганская область - 43 случая;
Черниговская область - 117 случаев;
Донецкая область - 138 случаев;
Сумская область - 165 случаев;
Херсонская область - 173 случая;
Полтавская область - 266 случаев;
Николаевская область - 274 случая;
Хмельницкая - 294 случая;
Черкасская область - 381 случай;
Запорожская область - 398 случаев;
Кировоградская область - 455 случаев;
Житомирская область - 589 случаев;
Волынская область - 698 случаев;
Винницкая область - 788 случаев;
Одесская область - 806 случаев;
Харьковская - 851 случай;
Днепропетровская область - 856 случаев;
Закарпатская область - 964 случая;
Тернопольская - 1098 случаев;
Львовская область - 1175 случаев;
Ивано-Франковская область - 1257 случаев;
Ровенская область - 1287 случаев;
Киевская область - 1316 случаев;
г. Киев - 2475 случаев;
Черновицкая область - 2842 случая;
Ранее "Комментарии" рассказывали о том, что в Украине общенациональный карантин продлили до 22 июня. Однако теперь он будет адаптивным. А следующий этап снятия ограничений стартует уже в эту пятницу, 22 мая.
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